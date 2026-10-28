Internacionales
Ciclón Arnab golpea India: suben a cinco los fallecidos y miles abandonan sus hogares
El ciclón Arnab dejó al menos cinco fallecidos tras alcanzar la costa de Andhra Pradesh, en el sureste de India, este miércoles 28 de octubre. El jefe del Gobierno estatal, Chandrababu Naidu, actualizó el balance de víctimas, que inicialmente era de tres muertos, mientras continuaba la evaluación de daños en viviendas, cultivos e infraestructura.
El fenómeno llegó acompañado de lluvias torrenciales y fuertes vientos, con ráfagas de hasta 150 kilómetros por hora, según el Departamento Meteorológico de India (IMD). A su paso derribó árboles y postes eléctricos, afectó carreteras y provocó interrupciones del suministro de energía en distintas localidades.
Más de 180,000 personas fueron evacuadas preventivamente en Andhra Pradesh y el vecino estado de Odisha. Las autoridades también suspendieron clases y algunos servicios ferroviarios y aéreos. Un balance inicial de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres contabilizó 31 viviendas dañadas, cifra que permanecía sujeta a revisión.
Aunque Arnab comenzó a debilitarse al avanzar tierra adentro, persistía el riesgo por las precipitaciones. El IMD emitió una advertencia de inundaciones repentinas para 13 distritos de Andhra Pradesh y Yanam, mientras los equipos de emergencia trabajaban en la atención de afectados, el despeje de vías y la recuperación de servicios.
Internacionales
Tragedia ferroviaria en España: suben a 64 los muertos tras choque de trenes en Toledo
Al menos 64 personas fallecieron este miércoles 28 de octubre tras la colisión de dos trenes de alta velocidad en las inmediaciones de Urda, en la provincia española de Toledo. El balance provisional, atribuido al Gobierno de Castilla-La Mancha, aumentó mientras los equipos de emergencia continuaban trabajando entre los vagones siniestrados.
El accidente ocurrió alrededor de las 8:54 de la mañana, hora local, en la línea que conecta Madrid con Andalucía. Un AVE de Renfe impactó contra un convoy de Iryo que se encontraba detenido en la misma vía, según la información preliminar. Varios vagones descarrilaron y quedaron fuera de la plataforma ferroviaria.
Entre ambos trenes viajaban más de 540 pasajeros. Renfe confirmó que su servicio había salido de Madrid-Puerta de Atocha a las 8:00 de la mañana y tenía prevista su llegada a Sevilla-Santa Justa a las 10:39. La magnitud de los daños obligó a desplegar un amplio dispositivo para rescatar y atender a los afectados.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, advirtió que la cifra de fallecidos podía seguir aumentando por las dificultades para acceder a algunas zonas de los vagones. También se reportaron decenas de heridos, varios de gravedad. El número total de lesionados seguía sujeto a actualización durante la atención de la emergencia.
El Gobierno regional activó el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha y posteriormente elevó su nivel operativo tras solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. Se habilitaron puntos de atención a familiares en las estaciones de Madrid-Atocha, Sevilla-Santa Justa y Córdoba, además del pabellón del colegio Santo Cristo de Urda.
La circulación ferroviaria entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía quedó interrumpida. Renfe activó su gabinete de crisis y el Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y a sus Familiares, con el teléfono 900 10 10 20 para atender consultas de los afectados.
Las causas del choque permanecen bajo investigación. Aunque circulan explicaciones preliminares sobre lo ocurrido antes de la colisión, todavía no existe una conclusión definitiva que permita establecer responsabilidades. Las autoridades mantienen como prioridad el rescate, la atención médica y la identificación de las víctimas.
🔴 TRAGEDIA FERROVIARIA EN ESPAÑA
España enfrenta una tragedia ferroviaria: al menos 64 personas murieron tras el choque de un AVE y un tren de Iryo en Toledo.
El balance sigue siendo provisional mientras continúan los rescates y permanece interrumpida la conexión entre Madrid y Andalucía.
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 28, 2026
🚨🇪🇸| imágenes del accidente tren de Toledo. https://t.co/Kb3c6DBdDQ
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 28, 2026
Internacionales
Linchamiento en Ostuacán deja un muerto tras el feminicidio de una abuela y su nieta de 12 años
Pobladores de Ostuacán, en el norte de Chiapas, irrumpieron en la comandancia municipal y arrebataron a dos hombres detenidos como presuntos responsables del feminicidio de Miriam Cruz Alpuche, de 55 años, y su nieta Ariana Scarlett, de 12. Ambos fueron golpeados por la multitud; uno de ellos, identificado como Andrés “N”, alias “El Cera”, murió tras ser decapitado, mientras que el otro, Armando “N”, alias “El Melo”, sobrevivió y fue trasladado a un penal estatal.
Las víctimas desaparecieron el 19 de octubre cuando salieron de su casa hacia un predio en la ranchería Tanchichal para revisar ganado. Días después, el cuerpo de Miriam fue localizado cerca de un arroyo con lesiones en el cuello que le provocaron una hemorragia, y el de la menor apareció posteriormente con signos de asfixia por estrangulamiento y agresión sexual. La Fiscalía de Chiapas señaló que el móvil fue una venganza personal relacionada con un conflicto familiar o de ganado.
Tras la detención de los sospechosos el 24 de octubre, la indignación de los habitantes aumentó ante rumores sobre una posible liberación. Las autoridades no lograron impedir que la multitud tomara represalias frente a la presidencia municipal. El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca confirmó la participación de ambos en el doble feminicidio y anunció que se pedirá la pena máxima, de hasta 100 años, para el único imputado que quedó con vida.
El caso ha generado condena por la violencia del linchamiento y ha puesto en evidencia la tensión entre la demanda de justicia inmediata y el debido proceso en una región donde los feminicidios generan fuerte conmoción social. Las autoridades mantienen presencia de seguridad en el municipio mientras continúan las investigaciones tanto del crimen como de los hechos del linchamiento.
Internacionales
Ébola rebasa los 10,000 casos en RD Congo: el brote más mortal del país deja 4,887 fallecidos
La República Democrática del Congo acumula 10,060 casos confirmados de ébola y 4,887 fallecidos, según el balance de su Instituto Nacional de Salud Pública difundido este martes 27 de octubre. La epidemia, declarada a mediados de mayo, se ha convertido en la más extensa y mortal registrada en el país.
El brote es causado por el virus Bundibugyo y ha alcanzado ocho provincias. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) lo identifican como el segundo mayor brote de ébola documentado, después de la epidemia que afectó a África occidental entre 2014 y 2016.
La respuesta sanitaria enfrenta obstáculos como el conflicto armado, las dificultades para acceder a servicios médicos, la escasez de equipos de protección y los ataques contra trabajadores de salud. Según los CDC, estos factores complican la detección de pacientes, el seguimiento de sus contactos y las medidas para frenar nuevas infecciones.
La preocupación también se extiende fuera del territorio congoleño: Kenia ha confirmado nueve casos y Nigeria notificó uno vinculado al actual brote. Las autoridades mantienen acciones de vigilancia y atención, mientras la desinformación y la desconfianza en las comunidades dificultan que las personas afectadas busquen ayuda a tiempo.