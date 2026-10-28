Ciclón Arnab golpea India: suben a cinco los fallecidos y miles abandonan sus hogares

Al menos 64 personas fallecieron este miércoles 28 de octubre tras la colisión de dos trenes de alta velocidad en las inmediaciones de Urda, en la provincia española de Toledo. El balance provisional, atribuido al Gobierno de Castilla-La Mancha, aumentó mientras los equipos de emergencia continuaban trabajando entre los vagones siniestrados.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:54 de la mañana, hora local, en la línea que conecta Madrid con Andalucía. Un AVE de Renfe impactó contra un convoy de Iryo que se encontraba detenido en la misma vía, según la información preliminar. Varios vagones descarrilaron y quedaron fuera de la plataforma ferroviaria.

Entre ambos trenes viajaban más de 540 pasajeros. Renfe confirmó que su servicio había salido de Madrid-Puerta de Atocha a las 8:00 de la mañana y tenía prevista su llegada a Sevilla-Santa Justa a las 10:39. La magnitud de los daños obligó a desplegar un amplio dispositivo para rescatar y atender a los afectados.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, advirtió que la cifra de fallecidos podía seguir aumentando por las dificultades para acceder a algunas zonas de los vagones. También se reportaron decenas de heridos, varios de gravedad. El número total de lesionados seguía sujeto a actualización durante la atención de la emergencia.

El Gobierno regional activó el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha y posteriormente elevó su nivel operativo tras solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. Se habilitaron puntos de atención a familiares en las estaciones de Madrid-Atocha, Sevilla-Santa Justa y Córdoba, además del pabellón del colegio Santo Cristo de Urda.

La circulación ferroviaria entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía quedó interrumpida. Renfe activó su gabinete de crisis y el Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y a sus Familiares, con el teléfono 900 10 10 20 para atender consultas de los afectados.

Las causas del choque permanecen bajo investigación. Aunque circulan explicaciones preliminares sobre lo ocurrido antes de la colisión, todavía no existe una conclusión definitiva que permita establecer responsabilidades. Las autoridades mantienen como prioridad el rescate, la atención médica y la identificación de las víctimas.

🔴 TRAGEDIA FERROVIARIA EN ESPAÑA España enfrenta una tragedia ferroviaria: al menos 64 personas murieron tras el choque de un AVE y un tren de Iryo en Toledo. El balance sigue siendo provisional mientras continúan los rescates y permanece interrumpida la conexión entre Madrid y Andalucía. — Diario Digital Cronio (@croniosv) October 28, 2026

🚨🇪🇸| imágenes del accidente tren de Toledo. https://t.co/Kb3c6DBdDQ — Diario Digital Cronio (@croniosv) October 28, 2026

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