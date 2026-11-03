Internacionales
Casi 39 millones de latinos pueden votar en EE. UU.: economía marca sus prioridades en las elecciones
El electorado latino llega a las elecciones de medio mandato de este martes 3 de noviembre con un peso demográfico creciente. El Pew Research Center estima que alrededor de 39 millones de hispanos reúnen las condiciones de ciudadanía y edad para votar en Estados Unidos, aunque esa cifra no equivale al número de inscritos ni garantiza su participación en las urnas.
Entre 2022 y 2026, este grupo sumó aproximadamente 5.2 millones de electores potenciales, un crecimiento del 16 %. Según Pew, la mayor parte del aumento responde a jóvenes latinos nacidos en Estados Unidos que alcanzaron la mayoría de edad, junto con personas que obtuvieron la ciudadanía mediante naturalización.
La economía encabeza las preocupaciones de los votantes latinos, de acuerdo con una encuesta realizada por Pew entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre. El estudio identifica inquietudes sobre el costo de la gasolina y el desempleo, además de posiciones diversas frente a las políticas migratorias de la administración de Donald Trump.
La influencia de este electorado dependerá de cuántos ciudadanos participen y de cómo se distribuyan sus votos en las contiendas legislativas. Su crecimiento refuerza su relevancia para demócratas y republicanos, pero sus preferencias no son uniformes: la encuesta muestra diferencias según las afinidades políticas y el voto emitido en elecciones anteriores.
Internacionales
Estados Unidos vota el control del Congreso: qué está en juego para Trump en las elecciones de 2026
Los estadounidenses acuden a las urnas este martes 3 de noviembre para elegir un nuevo Congreso en unos comicios que definirán el margen de acción del presidente Donald Trump durante los próximos dos años. Los republicanos defienden sus mayorías legislativas, mientras los demócratas buscan recuperar capacidad para frenar la agenda de la Casa Blanca.
En la jornada se disputan los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 puestos del Senado. Para alcanzar la mayoría en la Cámara Baja se requieren 218 representantes; en el Senado, los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro escaños respecto al bloque actual para obtener el control.
Si los demócratas conquistan una de las cámaras, podrán obstaculizar proyectos republicanos, condicionar negociaciones presupuestarias e impulsar investigaciones sobre la administración. El control del Senado también resulta decisivo para confirmar nombramientos presidenciales, incluidos los de jueces federales y altos funcionarios.
La elección no renueva la Presidencia, pero sí puede modificar el equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo en asuntos como impuestos, salud, inmigración y política exterior. El resultado nacional podría tardar en definirse si las contiendas decisivas quedan ajustadas, por lo que las encuestas y proyecciones previas no deben confundirse con votos contabilizados.
Internacionales
VIDEO – Tragedia aérea en Florida: Learjet se estrella en zona residencial y mueren las 9 personas a bordo
Un Learjet 60 se desplomó en picada vertical y explotó al impactar este lunes en una zona residencial de Greenacres, cerca de West Palm Beach, Florida. Las nueve personas que viajaban en la aeronave fallecieron.
El avión cubría la ruta Austin (Texas) – Bahamas. Minutos antes del accidente, la tripulación reportó hielo y turbulencias. Luego emitió un mayday desesperado:
“Estamos descendiendo a 20.000 pies por minuto… Vamos a estrellarnos contra el suelo”.
Una de las copilotos era Nathalia Filgueiras, una joven de 20 años de Boca Raton, hija de brasileños. Obtuvo su licencia de piloto a los 17 años —antes incluso de sacar el carnet de conducir— y acumulaba más de 1.300 horas de vuelo. Su madre confirmó su identidad y expresó que siempre temió que un avión se la llevara, aunque se sentía orgullosa de ella.
El impacto fue tan violento que testigos lo compararon con “un misil” o “un meteorito”. Dejó un enorme cráter, cortó cables eléctricos y obligó a evacuar a unas 600 personas. No se reportaron víctimas en tierra.
La NTSB ya investiga las causas. Las primeras hipótesis apuntan a problemas de hielo en el estabilizador y pérdida de control en condiciones de tormenta.
🚨 ÚLTIMA HORA | TRAGEDIA EN FLORIDA
Un Learjet 60 se desplomó en picada vertical y explotó al impactar en una zona residencial de Greenacres, cerca de West Palm Beach. Las 9 personas a bordo murieron.
El avión viajaba de Austin (Texas) a las Bahamas. Minutos antes del accidente, la tripulación reportó hielo y turbulencias. Luego vino el mayday:
“Estamos descendiendo a 20.000 pies por minuto… Vamos a estrellarnos contra el suelo”.
Una de las copilotos era Nathalia Filgueiras, una joven de 20 años de Boca Raton (hija de brasileños). Obtuvo su licencia de piloto a los 17 años, antes incluso de sacar el carnet de conducir. Tenía más de 1.300 horas de vuelo y soñaba con volar en aerolíneas comerciales. Su madre confirmó su identidad y dijo que “sabía que un avión se la iba a llevar”, pero estaba orgullosa de ella.
El impacto fue tan violento que testigos lo compararon con “un misil” o “un meteorito”. Dejó un enorme cráter, cortó cables y obligó a evacuar a unas 600 personas. No hubo víctimas en tierra.
La NTSB ya investiga. Las primeras hipótesis apuntan a problemas de hielo en el estabilizador y pérdida de control en condiciones de tormenta.
El video de dashcam del momento del impacto es demoledor.
#AccidenteAéreo #Florida #Learjet #WestPalmBeach #Noticias
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 2, 2026
Internacionales
¡Fue a trabajar como todos los días y ganó el concurso de disfraces!
Una empleada se volvió viral en las redes sociales tras ganar el primer lugar en el concurso de disfraces de su empresa, a pesar de haber asistido a laborar con su uniforme habitual y sin saber que se celebraría dicha temática.
La curiosa escena ocurrió durante la celebración de Halloween en una compañía, donde los colaboradores acudieron con creativos atuendos. Sin embargo, la protagonista de esta historia llegó a cumplir con su jornada laboral con total normalidad, vistiendo únicamente su uniforme de trabajo consistente en una camisa institucional y un chaleco corporativo.
Para sorpresa de todos los presentes —y de ella misma—, su presentación fue considerada la ganadora absoluta del primer lugar. La divertida coincidencia generó risas y comentarios entre sus compañeros de labores, quienes bromearon asegurando que su «disfraz» era el más realista de todos.
Como reconocimiento a su inesperado triunfo, la joven recibió un diploma y una bolsa con productos de obsequio. La escena rápidamente trascendió las paredes de la oficina, desatando cientos de reacciones y carcajadas en las redes sociales.
Lo Más Leído
-
Opinethace 3 días
Ecos filosóficos y teológicos de la travesía de León XIV en Sudamérica – Lisandro Prieto Femenía. “Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti” Agustín de Hipona, 397/2010, p. 25.
-
Principalhace 2 días
Joven de 25 años es asesinado tras discusión con el hermano de su novia