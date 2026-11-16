Internacionales
¡Caos aéreo en Estados Unidos! Miles de vuelos cancelados y retrasos podrían continuar hasta el lunes
Estados Unidos enfrenta una grave crisis en su transporte aéreo luego de que una falla técnica obligara a suspender los despegues en todo el país durante más de cuatro horas, provocando miles de cancelaciones y retrasos en los principales aeropuertos.
Entre el viernes y el sábado se cancelaron más de 18,000 vuelos, mientras que este domingo continuaron las afectaciones con miles de pasajeros varados y numerosas operaciones retrasadas, según los reportes de seguimiento aéreo.
El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que las complicaciones podrían extenderse hasta el lunes 16 de noviembre, debido al tiempo necesario para reorganizar aviones, tripulaciones y pasajeros afectados por la interrupción.
Las autoridades explicaron que el problema estuvo relacionado con fallas en los sistemas de comunicación del control aéreo durante trabajos de mantenimiento. Mientras avanzan las investigaciones, recomendaron a los viajeros verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse a los aeropuertos.
Internacionales
¡Momentos de tensión en Miami! Dos aviones chocan en aeropuerto internacional y dejan dos lesionados
Dos aviones protagonizaron un accidente la noche del sábado 14 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de Miami, Estados Unidos, cuando colisionaron mientras se desplazaban por una de las calles de rodaje de la terminal aérea.
El incidente ocurrió alrededor de las 9:15 de la noche, cuando el ala de un Boeing 737 de Copa Airlines, procedente de Panamá, impactó contra la parte delantera de un Boeing 767 de carga de UPS, que se preparaba para despegar hacia Bogotá, Colombia.
El choque provocó daños visibles en las aeronaves y dejó a dos pasajeros con lesiones leves, quienes recibieron atención médica en el lugar sin necesidad de ser trasladados a un hospital. El avión de Copa Airlines transportaba a 166 pasajeros y seis tripulantes.
De acuerdo con los reportes preliminares, los controladores aéreos habían indicado al avión de UPS que cediera el paso. Las autoridades estadounidenses investigan las circunstancias del accidente, mientras que las operaciones del aeropuerto continuaron sin interrupciones importantes.
Internacionales
Estados Unidos suspende todos los despegues por falla en comunicaciones del control aéreo
La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó este viernes 13 de noviembre la suspensión de todos los despegues en Estados Unidos, debido a una falla de comunicaciones que afectó los centros de control de tráfico aéreo del país.
El secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó que el problema obligó a mantener las aeronaves en tierra por razones de seguridad, mientras equipos técnicos trabajan para identificar el origen de la interrupción.
La medida provocó retrasos y cancelaciones en numerosos aeropuertos, afectando a miles de pasajeros. Los vuelos internacionales con destino a Estados Unidos también quedaron sujetos a restricciones y evaluaciones individuales.
Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, señaló que hasta el momento no existen indicios de un ciberataque. Las autoridades continúan investigando la falla y trabajan para restablecer las operaciones aéreas.
Internacionales
Paraguay declara terroristas a la MS-13, Barrio 18 y otras 19 organizaciones criminales
El Gobierno de Paraguay declaró como organizaciones terroristas internacionales a las pandillas salvadoreñas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, junto a otras 19 estructuras criminales que operan en diferentes países de América Latina.
La decisión fue oficializada mediante el Decreto N.º 7228, firmado por el presidente Pedro Alliana el jueves 12 de noviembre, con el objetivo de fortalecer la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico internacional.
Entre las organizaciones incluidas también figuran el Tren de Aragua de Venezuela, los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, el Clan del Golfo de Colombia y varias bandas criminales de Ecuador y Haití.
La medida forma parte de la iniciativa regional Escudo de las Américas, impulsada por Estados Unidos, que contempla cooperación entre países para combatir las redes criminales mediante controles financieros, restricciones migratorias e intercambio de información de inteligencia.