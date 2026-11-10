Internacionales
Candidato asesinado en Ecuador había señalado a “Chiricuto” antes del atentado
Ronald Farfán, exalcalde y candidato a la Alcaldía de Huaquillas, Ecuador, había difundido un video en el que responsabilizaba a una persona conocida como “Chiricuto” de cualquier daño contra él o su familia. El político fue asesinado la noche del lunes 9 de noviembre en un ataque armado que dejó otras dos víctimas mortales.
“Responsabilizamos, si algo nos sucede, a este tipo que lo conocen como Chiricuto”, expresó Farfán en la grabación divulgada antes del crimen. El señalamiento corresponde a una declaración del candidato y no constituye una confirmación de responsabilidad en el atentado.
El ataque ocurrió en el sector Los Israelitas, donde se desarrollaría una actividad política. También fallecieron el candidato a concejal Cristhian Rugel y la comerciante Hilda Ruiz, cuya muerte fue informada por la municipalidad.
La Policía investiga distintas hipótesis, entre ellas las amenazas previas contra Farfán y una presunta extorsión contra Rugel. Las autoridades deberán esclarecer los motivos del ataque y determinar si existe relación entre el crimen y el señalamiento realizado por el exalcalde.
🚨 ECUADOR: CANDIDATO ADVERTIÓ ANTES DE MORIR 🚨
Ronald Farfán, aspirante a alcalde de Huaquillas, publicó un video responsabilizando a “Chiricuto” de lo que le pudiera pasar.
Horas después fue asesinado a tiros junto a otro candidato y una mujer, mientras esperaban un acto político.
“Responsabilizamos, si algo nos sucede a este tipo que lo conocen como Chiricuto”, dijo antes del atentado.
#Ecuador #Huaquillas #Atentado #Elecciones
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 10, 2026
Internacionales
Mujer denuncia tocamientos de un hombre que confundió con su hijo en Perú
Una mujer de 43 años denunció en Perú a un joven que presuntamente ingresó a su habitación y la tocó sin su consentimiento. Según su relato, inicialmente creyó que quien se acercaba era su hijo de nueve años, quien en ocasiones llega a acompañarla mientras descansa.
La denunciante, identificada como Lorena Cabos Pinedo, explicó que había dejado abierta la puerta de su habitación y se encontraba somnolienta. Esa circunstancia habría provocado que no advirtiera de inmediato la presencia de una persona ajena a su familia.
De acuerdo con su testimonio, al sentir los tocamientos se levantó y encendió la luz. Fue entonces cuando descubrió que se trataba de un joven que había entrado a la vivienda.
La mujer logró sacar al señalado de la casa y posteriormente acudió a las autoridades para denunciar lo ocurrido. El reporte identifica al presunto involucrado como Isaías Díaz, de 22 años, quien sería vecino de la denunciante, aunque no precisa si fue detenido.
Internacionales
Activan protocolo de seguridad en la Casa Blanca tras choque y altercado en el parque Lafayette
La Casa Blanca activó un protocolo de seguridad luego de que un automóvil chocara contra un letrero en el parque Lafayette, cerca de la sede presidencial de Estados Unidos, en Washington D. C.
Tras el choque, una persona forcejeó con agentes del Servicio Secreto y miembros de la Guardia Nacional, según el reporte inicial del incidente.
Como parte de las medidas de seguridad, se indicó a los periodistas que se pusieran a resguardo mientras se atendía la situación en las inmediaciones de la Casa Blanca.
La persona involucrada en el altercado quedó retenida para la investigación. El reporte inicial no precisó qué provocó el choque ni si la persona retenida conducía el vehículo.
🚨 ALERTA EN LA CASA BLANCA 🚨
Activaron el protocolo de seguridad esta mañana tras un incidente cerca de las instalaciones en Washington D.C.
Un automóvil chocó contra un letrero en el Parque Lafayette. Luego, una persona protagonizó un altercado con agentes del Servicio Secreto y la Guardia Nacional.
Periodistas fueron puestos bajo resguardo y el sujeto fue retenido para investigación.
#CasaBlanca #Washington #Seguridad #EstadosUnidos
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 10, 2026
Internacionales
Retienen a adolescente por presunto intento de ingresar un celular a cárcel de Támara, en Honduras
Agentes de la Fuerza Nacional de Control de Centros Penitenciarios (FNCCP) retuvieron a una adolescente durante un control de seguridad en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, en el departamento hondureño de Francisco Morazán.
Según el reporte del procedimiento, la joven presuntamente intentaba ingresar al penal con un teléfono celular oculto. Los agentes detectaron el aparato durante la revisión y lo decomisaron.
Los agentes también señalaron que la adolescente utilizó un nombre que no le correspondía y que no portaba su Documento Nacional de Identificación (DNI).
Tras el procedimiento, la adolescente quedó a disposición del Ministerio Público por la presunta usurpación de identidad.