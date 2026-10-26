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Internacionales

Atribuyen por error a Trump críticas contra victoria de Lula en Brasil: qué se sabe

Publicado

hace 47 minutos

el

Una declaración que cuestionaba el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de Brasil fue atribuida erróneamente al presidente estadounidense Donald Trump. El mensaje comparaba el resultado con un supuesto «manual de Joe Biden», pero posteriormente se aclaró que la cuenta que lo publicó no correspondía al mandatario.

La rectificación dejó sin sustento la atribución de esas palabras a Trump. Antes de conocerse los resultados de la segunda vuelta, el presidente estadounidense había señalado brevemente ante periodistas que seguía el proceso electoral brasileño, sin formular en esa intervención una denuncia de irregularidades.

La elección celebrada el domingo 25 de octubre enfrentó a Lula con el senador Flávio Bolsonaro, y no con el expresidente Jair Bolsonaro, su rival de 2022. El Tribunal Superior Electoral proclamó la reelección de Lula para el período 2027-2030, que será su cuarto mandato presidencial.

En la primera vuelta, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47.03 % de los votos válidos y Lula el 45.16 %, según el tribunal electoral. La posterior victoria del mandatario revirtió ese orden, pero el mensaje difundido desde una cuenta ajena a Trump no constituye una declaración oficial estadounidense ni una prueba de fraude.

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Internacionales

Asesinan a predicador en Cofradía, Cortés: Marvin Antonio Flores fue acribillado al regresar de la iglesiaCortés, Honduras

Publicado

hace 54 minutos

el

26 octubre, 2026

Por

El predicador evangélico Marvin Antonio Flores Reyes, de 42 años, fue asesinado a balazos la noche del sábado 24 de octubre en la colonia Sinaí, sector de Cofradía, departamento de Cortés, mientras regresaba a su vivienda en motocicleta después de predicar la palabra de Dios.
Según reportes preliminares de medios hondureños, Flores Reyes se desplazaba en su motocicleta cuando sujetos armados lo interceptaron a pocos metros de su casa. Los agresores le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole la muerte en el lugar de los hechos. Su cuerpo quedó tendido boca arriba en un callejón de tierra, todavía con el casco de protección puesto, mientras la motocicleta permanecía en la escena con las luces encendidas.
Vecinos del sector relataron que escucharon una ráfaga de disparos y, al salir a verificar, encontraron el cuerpo del predicador junto a su vehículo. Flores Reyes residía en una vivienda humilde de madera en la colonia Sinaí y era conocido en la comunidad por su labor religiosa, dedicándose a compartir el evangelio. Además de su actividad como predicador, Flores Reyes era esposo de una agente de la Policía Municipal asignada al macrodistrito de Cofradía. Hasta el momento, las autoridades no han establecido si su labor religiosa o el vínculo familiar con la funcionaria policial guardan relación con el crimen, ni se ha identificado el móvil del ataque ni se han reportado detenciones.
Elementos de la Policía Nacional acudieron a la escena, acordonaron el área e iniciaron las diligencias investigativas para esclarecer las circunstancias del hecho. La muerte de Flores Reyes ha causado consternación entre sus familiares y miembros de la comunidad cristiana local, quienes lamentan la pérdida del religioso. El caso se suma a los hechos de violencia reportados en el departamento de Cortés, mientras las autoridades continúan las investigaciones.
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Internacionales

¡Giro histórico en Brasil! Lula remonta en el último suspiro y aplasta al clan Bolsonaro para gobernar por cuarta vez

Publicado

hace 17 horas

el

25 octubre, 2026

Por

Lo que pintaba como una noche trágica para la izquierda se convirtió en un thriller político de alto voltaje. Contra todo pronóstico, desafiando a las encuestas y en medio de un caos judicial sin precedentes, Luiz Inácio Lula da Silva ha consumado la machada: se impuso en una segunda vuelta de infarto y gobernará Brasil por cuarta vez en su historia.

Durante las primeras horas del recuento, los seguidores de Flávio Bolsonaro —el primogénito y heredero político del expresidente Jair Bolsonaro— ya saboreaban la victoria. Con las firmas Datafolha y Quaest dando por sentado que la ultraderecha tomaba el poder con un 51% de los votos, el fantasma del bolsonarismo amenazaba con regresar.

Pero el viejo zorro de la política brasileña tenía un as bajo la manga. Con un goteo infartante a medida que avanzaba el escrutinio, Lula fue recortando distancias hasta sellar un definitivo 51,75% frente al 48,25% del candidato opositor (con el 99,75% de las urnas escrutadas). Es un hito histórico: jamás en la democracia brasileña un candidato que quedó segundo en la primera vuelta había logrado darle la vuelta de esta manera.

La jornada rozó el esperpento cuando el reloj marcaba el cierre oficial de los colegios. Entre acusaciones cruzadas, problemas de transporte que dificultaron el voto y fuertes lluvias castigando bastiones conservadores, la tensión explotó a última hora.

Un juez del Supremo ordenó prorrogar las votaciones dos horas más, provocando un choque monumental con el Tribunal Superior Electoral, que ¡ya había comenzado a publicar los primeros datos oficiales! Un verdadero pulso al límite que mantuvo a todo un país con el corazón en un puño.

Con este triunfo agónico, Lula frena en seco el avance de la ultraderecha y Brasil amanece con un nuevo terremoto político que sacudirá los cimientos de todo el continente.

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Internacionales

María Corina Machado regresa a Venezuela por la puerta grande y deja al régimen en shock

Publicado

hace 22 horas

el

25 octubre, 2026

Por

La líder opositora María Corina Machado rompió el silencio y volvió a Venezuela de forma totalmente sorpresiva, tras pasar casi un año entera en el exilio dorado en Europa y con un Premio Nobel de la Paz bajo el brazo.

Tras meses de intentos frustrados y operativos militares que cambiaron el tablero político, la dirigente soltó la bomba en sus redes sociales con un contundente: “Estoy aquí. Con ustedes”.

Desde el estado Lara, el Comando Con Venezuela difundió imágenes de su visita clandestina/sorpresa a la Iglesia de Santa Rosa para agradecerle a la Divina Pastora por su milagroso regreso. Por su parte, Edmundo González Urrutia saltó de la emoción en internet a confirmar que su compañera de fórmula ya pisa suelo venezolano para «liderar y encaminar este proceso hasta el final».

¿Y la Casa Blanca? ¡Ni enterados! El propio Donald Trump confesó a CNN que no tenía la menor idea del operativo retorno, aunque soltó una perlita: “Ella me dio su Premio Nobel, ¿así que qué más puedo decir? Espero que esté bien”. Mientras tanto, el régimen guarda silencio y el país entero está al borde del asiento.

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