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Asesinan a predicador en Cofradía, Cortés: Marvin Antonio Flores fue acribillado al regresar de la iglesiaCortés, Honduras
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Atribuyen por error a Trump críticas contra victoria de Lula en Brasil: qué se sabe
Una declaración que cuestionaba el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de Brasil fue atribuida erróneamente al presidente estadounidense Donald Trump. El mensaje comparaba el resultado con un supuesto «manual de Joe Biden», pero posteriormente se aclaró que la cuenta que lo publicó no correspondía al mandatario.
La rectificación dejó sin sustento la atribución de esas palabras a Trump. Antes de conocerse los resultados de la segunda vuelta, el presidente estadounidense había señalado brevemente ante periodistas que seguía el proceso electoral brasileño, sin formular en esa intervención una denuncia de irregularidades.
La elección celebrada el domingo 25 de octubre enfrentó a Lula con el senador Flávio Bolsonaro, y no con el expresidente Jair Bolsonaro, su rival de 2022. El Tribunal Superior Electoral proclamó la reelección de Lula para el período 2027-2030, que será su cuarto mandato presidencial.
En la primera vuelta, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47.03 % de los votos válidos y Lula el 45.16 %, según el tribunal electoral. La posterior victoria del mandatario revirtió ese orden, pero el mensaje difundido desde una cuenta ajena a Trump no constituye una declaración oficial estadounidense ni una prueba de fraude.
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¡Giro histórico en Brasil! Lula remonta en el último suspiro y aplasta al clan Bolsonaro para gobernar por cuarta vez
Lo que pintaba como una noche trágica para la izquierda se convirtió en un thriller político de alto voltaje. Contra todo pronóstico, desafiando a las encuestas y en medio de un caos judicial sin precedentes, Luiz Inácio Lula da Silva ha consumado la machada: se impuso en una segunda vuelta de infarto y gobernará Brasil por cuarta vez en su historia.
Durante las primeras horas del recuento, los seguidores de Flávio Bolsonaro —el primogénito y heredero político del expresidente Jair Bolsonaro— ya saboreaban la victoria. Con las firmas Datafolha y Quaest dando por sentado que la ultraderecha tomaba el poder con un 51% de los votos, el fantasma del bolsonarismo amenazaba con regresar.
Pero el viejo zorro de la política brasileña tenía un as bajo la manga. Con un goteo infartante a medida que avanzaba el escrutinio, Lula fue recortando distancias hasta sellar un definitivo 51,75% frente al 48,25% del candidato opositor (con el 99,75% de las urnas escrutadas). Es un hito histórico: jamás en la democracia brasileña un candidato que quedó segundo en la primera vuelta había logrado darle la vuelta de esta manera.
La jornada rozó el esperpento cuando el reloj marcaba el cierre oficial de los colegios. Entre acusaciones cruzadas, problemas de transporte que dificultaron el voto y fuertes lluvias castigando bastiones conservadores, la tensión explotó a última hora.
Un juez del Supremo ordenó prorrogar las votaciones dos horas más, provocando un choque monumental con el Tribunal Superior Electoral, que ¡ya había comenzado a publicar los primeros datos oficiales! Un verdadero pulso al límite que mantuvo a todo un país con el corazón en un puño.
Con este triunfo agónico, Lula frena en seco el avance de la ultraderecha y Brasil amanece con un nuevo terremoto político que sacudirá los cimientos de todo el continente.
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María Corina Machado regresa a Venezuela por la puerta grande y deja al régimen en shock
La líder opositora María Corina Machado rompió el silencio y volvió a Venezuela de forma totalmente sorpresiva, tras pasar casi un año entera en el exilio dorado en Europa y con un Premio Nobel de la Paz bajo el brazo.
Tras meses de intentos frustrados y operativos militares que cambiaron el tablero político, la dirigente soltó la bomba en sus redes sociales con un contundente: “Estoy aquí. Con ustedes”.
Desde el estado Lara, el Comando Con Venezuela difundió imágenes de su visita clandestina/sorpresa a la Iglesia de Santa Rosa para agradecerle a la Divina Pastora por su milagroso regreso. Por su parte, Edmundo González Urrutia saltó de la emoción en internet a confirmar que su compañera de fórmula ya pisa suelo venezolano para «liderar y encaminar este proceso hasta el final».
¿Y la Casa Blanca? ¡Ni enterados! El propio Donald Trump confesó a CNN que no tenía la menor idea del operativo retorno, aunque soltó una perlita: “Ella me dio su Premio Nobel, ¿así que qué más puedo decir? Espero que esté bien”. Mientras tanto, el régimen guarda silencio y el país entero está al borde del asiento.