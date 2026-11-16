¡Alerta sanitaria en Sudamérica! Brasil confirma primera muerte por viruela del mono en 2026

Dos aviones protagonizaron un accidente la noche del sábado 14 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de Miami, Estados Unidos, cuando colisionaron mientras se desplazaban por una de las calles de rodaje de la terminal aérea.

El incidente ocurrió alrededor de las 9:15 de la noche, cuando el ala de un Boeing 737 de Copa Airlines, procedente de Panamá, impactó contra la parte delantera de un Boeing 767 de carga de UPS, que se preparaba para despegar hacia Bogotá, Colombia.

El choque provocó daños visibles en las aeronaves y dejó a dos pasajeros con lesiones leves, quienes recibieron atención médica en el lugar sin necesidad de ser trasladados a un hospital. El avión de Copa Airlines transportaba a 166 pasajeros y seis tripulantes.

De acuerdo con los reportes preliminares, los controladores aéreos habían indicado al avión de UPS que cediera el paso. Las autoridades estadounidenses investigan las circunstancias del accidente, mientras que las operaciones del aeropuerto continuaron sin interrupciones importantes.

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