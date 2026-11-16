Internacionales
¡Alerta sanitaria en Sudamérica! Brasil confirma primera muerte por viruela del mono en 2026
Las autoridades sanitarias de Brasil confirmaron la primera muerte por viruela del mono (mpox) en 2026, en medio de un preocupante aumento de contagios que ha despertado la atención de los organismos de salud en Sudamérica.
La víctima fue un hombre de 48 años que padecía una enfermedad que debilitaba su sistema inmunitario y permanecía hospitalizado en Río de Janeiro. Su fallecimiento se produjo mientras esa región experimenta un incremento de casos durante los últimos meses.
Según los registros sanitarios, Brasil ya supera los 1,000 contagios confirmados durante este año, principalmente en Río de Janeiro y São Paulo. Pese al aumento, las autoridades brasileñas aclararon que la situación todavía no se considera un brote de la magnitud registrada en 2022.
Ante este escenario, el Gobierno brasileño anunció la adquisición de 25,000 dosis adicionales de vacunas para proteger a los grupos vulnerables. La enfermedad se transmite principalmente por contacto físico estrecho y puede provocar fiebre, dolores corporales y lesiones en la piel.
Internacionales
¡Momentos de tensión en Miami! Dos aviones chocan en aeropuerto internacional y dejan dos lesionados
Dos aviones protagonizaron un accidente la noche del sábado 14 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de Miami, Estados Unidos, cuando colisionaron mientras se desplazaban por una de las calles de rodaje de la terminal aérea.
El incidente ocurrió alrededor de las 9:15 de la noche, cuando el ala de un Boeing 737 de Copa Airlines, procedente de Panamá, impactó contra la parte delantera de un Boeing 767 de carga de UPS, que se preparaba para despegar hacia Bogotá, Colombia.
El choque provocó daños visibles en las aeronaves y dejó a dos pasajeros con lesiones leves, quienes recibieron atención médica en el lugar sin necesidad de ser trasladados a un hospital. El avión de Copa Airlines transportaba a 166 pasajeros y seis tripulantes.
De acuerdo con los reportes preliminares, los controladores aéreos habían indicado al avión de UPS que cediera el paso. Las autoridades estadounidenses investigan las circunstancias del accidente, mientras que las operaciones del aeropuerto continuaron sin interrupciones importantes.
Internacionales
¡Caos aéreo en Estados Unidos! Miles de vuelos cancelados y retrasos podrían continuar hasta el lunes
Estados Unidos enfrenta una grave crisis en su transporte aéreo luego de que una falla técnica obligara a suspender los despegues en todo el país durante más de cuatro horas, provocando miles de cancelaciones y retrasos en los principales aeropuertos.
Entre el viernes y el sábado se cancelaron más de 18,000 vuelos, mientras que este domingo continuaron las afectaciones con miles de pasajeros varados y numerosas operaciones retrasadas, según los reportes de seguimiento aéreo.
El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que las complicaciones podrían extenderse hasta el lunes 16 de noviembre, debido al tiempo necesario para reorganizar aviones, tripulaciones y pasajeros afectados por la interrupción.
Las autoridades explicaron que el problema estuvo relacionado con fallas en los sistemas de comunicación del control aéreo durante trabajos de mantenimiento. Mientras avanzan las investigaciones, recomendaron a los viajeros verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse a los aeropuertos.
Internacionales
Estados Unidos suspende todos los despegues por falla en comunicaciones del control aéreo
La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó este viernes 13 de noviembre la suspensión de todos los despegues en Estados Unidos, debido a una falla de comunicaciones que afectó los centros de control de tráfico aéreo del país.
El secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó que el problema obligó a mantener las aeronaves en tierra por razones de seguridad, mientras equipos técnicos trabajan para identificar el origen de la interrupción.
La medida provocó retrasos y cancelaciones en numerosos aeropuertos, afectando a miles de pasajeros. Los vuelos internacionales con destino a Estados Unidos también quedaron sujetos a restricciones y evaluaciones individuales.
Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, señaló que hasta el momento no existen indicios de un ciberataque. Las autoridades continúan investigando la falla y trabajan para restablecer las operaciones aéreas.