El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos emitió este martes 17 de noviembre una alerta de seguridad ante el creciente riesgo de ciberataques contra empresas y organizaciones de todo el mundo. La advertencia señala que delincuentes informáticos están utilizando herramientas avanzadas de inteligencia artificial para automatizar ataques y acceder a sistemas digitales.

Según las autoridades estadounidenses, los atacantes están aprovechando una plataforma conocida como ARTEX, diseñada originalmente para realizar pruebas de seguridad informática. Esta tecnología permite acelerar las operaciones de intrusión, desde la identificación de posibles objetivos hasta la obtención de accesos privilegiados, en menos de tres horas.

El FBI advirtió que esta herramienta fue utilizada durante un incidente de seguridad relacionado con la empresa tecnológica ConnectWise, ocurrido en octubre. El ataque comprometió entornos vinculados a clientes de Microsoft 365 e incluyó intentos de autenticación contra más de 2,250 entornos de clientes, lo que evidencia la capacidad de los ciberdelincuentes para ampliar sus operaciones.

Ante esta amenaza, la agencia recomendó a las empresas reforzar sus sistemas de protección, mejorar los controles de acceso y vigilar cualquier actividad automatizada sospechosa. Asimismo, pidió reportar posibles incidentes a través del Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3), mientras crece la preocupación por el uso de inteligencia artificial para ejecutar ataques informáticos cada vez más rápidos.

The #FBI issued a FLASH advisory warning that cybercriminals and state-aligned hackers are exploiting ARTEX, a super intelligence-powered penetration testing framework, to automate attacks against businesses and organizations worldwide. ARTEX can accelerate intrusions from initial targeting to privileged access in under three hours. It was used in the October ConnectWise supply-chain compromise, which exposed Microsoft 365 customer environments and involved attempted authentication against more than 2,250 downstream tenants. The FBI is urging businesses and organizations to strengthen access controls, monitor suspicious automated activity, and report potential compromises to https://t.co/Y65F8KJfqo. Read more here: https://t.co/Cl5lpZ7cgG — FBI Dallas (@FBIDallas) November 17, 2026

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