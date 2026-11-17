Internacionales
¡Alerta mundial por ciberataques! FBI advierte que hackers utilizan inteligencia artificial para atacar empresas
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos emitió este martes 17 de noviembre una alerta de seguridad ante el creciente riesgo de ciberataques contra empresas y organizaciones de todo el mundo. La advertencia señala que delincuentes informáticos están utilizando herramientas avanzadas de inteligencia artificial para automatizar ataques y acceder a sistemas digitales.
Según las autoridades estadounidenses, los atacantes están aprovechando una plataforma conocida como ARTEX, diseñada originalmente para realizar pruebas de seguridad informática. Esta tecnología permite acelerar las operaciones de intrusión, desde la identificación de posibles objetivos hasta la obtención de accesos privilegiados, en menos de tres horas.
El FBI advirtió que esta herramienta fue utilizada durante un incidente de seguridad relacionado con la empresa tecnológica ConnectWise, ocurrido en octubre. El ataque comprometió entornos vinculados a clientes de Microsoft 365 e incluyó intentos de autenticación contra más de 2,250 entornos de clientes, lo que evidencia la capacidad de los ciberdelincuentes para ampliar sus operaciones.
Ante esta amenaza, la agencia recomendó a las empresas reforzar sus sistemas de protección, mejorar los controles de acceso y vigilar cualquier actividad automatizada sospechosa. Asimismo, pidió reportar posibles incidentes a través del Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3), mientras crece la preocupación por el uso de inteligencia artificial para ejecutar ataques informáticos cada vez más rápidos.
The #FBI issued a FLASH advisory warning that cybercriminals and state-aligned hackers are exploiting ARTEX, a super intelligence-powered penetration testing framework, to automate attacks against businesses and organizations worldwide. ARTEX can accelerate intrusions from initial targeting to privileged access in under three hours. It was used in the October ConnectWise supply-chain compromise, which exposed Microsoft 365 customer environments and involved attempted authentication against more than 2,250 downstream tenants.
The FBI is urging businesses and organizations to strengthen access controls, monitor suspicious automated activity, and report potential compromises to https://t.co/Y65F8KJfqo.
Read more here: https://t.co/Cl5lpZ7cgG
— FBI Dallas (@FBIDallas) November 17, 2026
Internacionales
¡Escándalo político en Mongolia! Presidente anuncia su renuncia tras acusaciones de corrupción millonaria
El presidente de Mongolia, Ukhnaa Khurelsukh, anunció este martes 17 de noviembre su decisión de renunciar al cargo, luego de enfrentar graves acusaciones de corrupción relacionadas con un proyecto ferroviario gubernamental. El anuncio se produce en medio de una creciente crisis política y fuertes cuestionamientos contra altos funcionarios del país asiático.
Las denuncias señalan que el mandatario habría recibido 25 millones de dólares en presuntos sobornos vinculados a la adjudicación de un contrato ferroviario en 2019, cuando se desempeñaba como primer ministro. Las acusaciones fueron formuladas por un político de su propio partido y posteriormente provocaron que la oposición exigiera su salida de la Presidencia.
Durante una comparecencia pública, Khurelsukh rechazó las acusaciones y aseguró que se trata de una campaña para dañar su reputación. Sin embargo, manifestó su disposición a abandonar el cargo y colaborar con las investigaciones para esclarecer los hechos y demostrar su inocencia.
La renuncia deberá ser aprobada por el Parlamento de Mongolia, integrado por 126 legisladores, antes de hacerse efectiva. De concretarse, el presidente del Parlamento asumiría temporalmente las funciones presidenciales, mientras el país enfrenta una nueva etapa de incertidumbre política marcada por las denuncias de corrupción y las disputas internas del partido gobernante.
Internacionales
¡Misteriosa portada de The Economist para 2027 desata teorías sobre guerras, inteligencia artificial y el futuro del mundo!
La reconocida revista británica The Economist presentó su nueva portada de The World Ahead 2027, una edición especial que reúne los principales desafíos políticos, económicos y tecnológicos que podrían marcar el próximo año. La ilustración, cargada de símbolos, armamento, figuras políticas y elementos futuristas, ha despertado numerosas interpretaciones y debates en redes sociales.
Entre las imágenes que más llaman la atención aparecen tanques, misiles, aviones de combate, referencias a los mercados financieros y representaciones de nuevas tecnologías. La publicación aborda las tensiones entre China y Taiwán, las consecuencias del conflicto con Irán y los cambios políticos en Estados Unidos, mientras algunos internautas relacionan estos elementos con posibles guerras y transformaciones del orden mundial.
La inteligencia artificial también ocupa un lugar importante en las proyecciones para 2027, junto con los riesgos de inestabilidad financiera, el endeudamiento de las grandes economías y los efectos del cambio climático. La revista analiza además el desarrollo de la industria espacial, los avances médicos y las transformaciones que podrían experimentar diferentes sectores económicos.
Aunque la portada ha generado especulaciones sobre supuestos mensajes ocultos y acontecimientos futuros, no existe evidencia de que sus ilustraciones constituyan predicciones secretas. Se trata de una representación artística de los escenarios y tendencias que los analistas consideran relevantes para el próximo año, sin que esto signifique que los conflictos o acontecimientos representados necesariamente vayan a ocurrir.
Internacionales
¡Tragedia ferroviaria en República Checa! Choque de dos trenes deja 46 heridos, cuatro de ellos graves
Un aparatoso accidente ferroviario se registró la mañana de este martes 17 de noviembre en Praga, capital de República Checa, donde dos trenes de pasajeros colisionaron y dejaron al menos 46 personas heridas, cuatro de ellas en estado grave.
El choque ocurrió alrededor de las 7:00 de la mañana sobre un puente ubicado en la calle Seifertova, a pocos metros de la estación central de Praga. Aunque ambos trenes circulaban a baja velocidad, el impacto provocó múltiples lesiones entre los pasajeros y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia.
Equipos de bomberos, policías y personal médico acudieron al lugar para auxiliar a las víctimas y trasladarlas a diferentes hospitales. Entre los afectados se encuentran los conductores de ambos trenes, mientras que las autoridades reportaron interrupciones y retrasos en numerosas conexiones ferroviarias de la capital.
El ministro de Transportes checo, Ivan Bednárik, calificó el incidente como grave y confirmó que las autoridades investigan sus causas. Una de las hipótesis apunta a que uno de los trenes pudo haber ignorado una señal de alto, aunque esta versión todavía no ha sido confirmada. La empresa ferroviaria anunció que indemnizará a los pasajeros afectados por las lesiones y daños materiales.