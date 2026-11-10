Internacionales
Activan protocolo de seguridad en la Casa Blanca tras choque y altercado en el parque Lafayette
La Casa Blanca activó un protocolo de seguridad luego de que un automóvil chocara contra un letrero en el parque Lafayette, cerca de la sede presidencial de Estados Unidos, en Washington D. C.
Tras el choque, una persona forcejeó con agentes del Servicio Secreto y miembros de la Guardia Nacional, según el reporte inicial del incidente.
Como parte de las medidas de seguridad, se indicó a los periodistas que se pusieran a resguardo mientras se atendía la situación en las inmediaciones de la Casa Blanca.
La persona involucrada en el altercado quedó retenida para la investigación. El reporte inicial no precisó qué provocó el choque ni si la persona retenida conducía el vehículo.
🚨 ALERTA EN LA CASA BLANCA 🚨
Activaron el protocolo de seguridad esta mañana tras un incidente cerca de las instalaciones en Washington D.C.
Un automóvil chocó contra un letrero en el Parque Lafayette. Luego, una persona protagonizó un altercado con agentes del Servicio Secreto y la Guardia Nacional.
Periodistas fueron puestos bajo resguardo y el sujeto fue retenido para investigación.
#CasaBlanca #Washington #Seguridad #EstadosUnidos
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 10, 2026
Internacionales
Retienen a adolescente por presunto intento de ingresar un celular a cárcel de Támara, en Honduras
Agentes de la Fuerza Nacional de Control de Centros Penitenciarios (FNCCP) retuvieron a una adolescente durante un control de seguridad en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, en el departamento hondureño de Francisco Morazán.
Según el reporte del procedimiento, la joven presuntamente intentaba ingresar al penal con un teléfono celular oculto. Los agentes detectaron el aparato durante la revisión y lo decomisaron.
Los agentes también señalaron que la adolescente utilizó un nombre que no le correspondía y que no portaba su Documento Nacional de Identificación (DNI).
Tras el procedimiento, la adolescente quedó a disposición del Ministerio Público por la presunta usurpación de identidad.
Internacionales
Diez integrantes de una misma familia mueren ahogados tras caer su vehículo a un lago en Barra Mansa, Brasil
Eran un matrimonio, hijos, yerno, nietos y una sobrina. Residían en el Morro do Urubu, barrio Santa Cruz, en Volta Redonda (municipio vecino). Fueron identificadas como:
- Ricardo de Souza Moraes, 46 años (padre)
- Fernanda Siqueira Martins, 44 años (madre)
- Kamilla Siqueira Martins Moraes, 29 años (hija)
- Gabriel Vitor Carola Paixão, 29 años (esposo de Kamilla)
- Kaylane de Souza Moraes Pires, 20 años (sobrina)
- Luanna Fernanda Siqueira Martins Moraes, 16 años (hija)
- Maria Fernanda Moraes Carola, 9 años (nieta)
- Arthur Gabriel Moraes Carola, 7 años (nieto)
- Kauan Lucca Siqueira Martins Moraes, 2 años (hijo/nieto)
- Maya Gabriela Moraes Carola, 5 meses (nieta)
Los exámenes del Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda confirmaron que todas las muertes fueron por ahogamiento. Los cuerpos fueron liberados para el sepelio. Un hijo del matrimonio, Lucas, no viajaba en el vehículo.
Unos 30 militares del Corpo de Bombeiros (de unidades de Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, Barra do Piraí y equipos especializados de búsqueda y salvamento) participaron, con apoyo de buzos tácticos, alrededor de 10 vehículos y al menos una embarcación. Los trabajos se extendieron hasta la mañana del domingo. La Policía Civil sigue con la investigación del inquérito.
Este lunes 9 de noviembre se realizó un velorio colectivo en el Ginásio Santa Cruz (o Volta Grande), en el barrio donde vivía la familia, en Volta Redonda. Parte de las víctimas sería cremada y una sepultada. La Prefeitura de Barra Mansa decretó tres días de luto oficial. Familiares difundieron una clave Pix para ayuda: lmartins210100@gmail.com (a nombre de Lucas).
Internacionales
GUATEMALA: Esposa del diputado Julio Portillo se despide tras su trágica muerte en tiroteo
Dulce María Cruz, esposa del diputado Julio Portillo, compartió un desgarrador mensaje de despedida a través de su cuenta de Instagram tras confirmarse que el funcionario perdió la vida en un tiroteo registrado en Río Hondo, Zacapa, Guatemala (El Blog).
De acuerdo con la información publicada, Cruz compartió una fotografía junto a su esposo acompañada del mensaje: «Nos volveremos a ver en el cielo amor de mi vida».
Un doloroso momento familiar
La lamentable noticia ocurre a poco más de tres semanas de que la pareja celebrara el nacimiento de su hijo Diego José, el pasado 15 de octubre.
En otra de sus publicaciones recientes, la esposa del diputado expresó su profundo dolor: «Mis ojitos hermosos te me fuiste… gracias por ser el hombre más maravilloso del mundo. Nos vemos en la eternidad amorcito precioso».
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