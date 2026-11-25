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Nelson «Chicharito» Díaz vuelve a entrenar con Firpo tras recibir una pena suspendida
Nelson Vladímir «Chicharito» Díaz Tobar se reincorporó este miércoles 25 de noviembre a los entrenamientos de Luis Ángel Firpo. El futbolista de 20 años participó en la práctica dirigida por Marvin Solano dos días después de que el Juzgado de Paz de Aguilares lo condenara a dos años de prisión por conducción peligrosa y suspendiera el cumplimiento de la pena bajo condiciones.
Díaz admitió los hechos en un procedimiento abreviado. Según el informe judicial, el 6 de noviembre conducía bajo los efectos del alcohol cuando provocó un choque que involucró a cuatro vehículos en el kilómetro 32½ de la carretera Troncal del Norte, en Aguilares.
El juzgado le prohibió conducir y obtener una licencia durante dos años. Para mantener la suspensión, Díaz deberá abstenerse de consumir alcohol y otras sustancias prohibidas por la resolución, además de presentarse cada tres meses ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
Firpo terminó como líder de la fase regular del Apertura 2026 y avanzó directamente a semifinales, donde enfrentará al ganador de la serie entre Águila e Inter Santa Tecla. El cuerpo técnico aún no ha confirmado si convocará a Díaz para el primer partido.
Internacionales -deportes
Barcelona golea 4-1 al Sabah en la Champions League con doblete de Anthony Gordon
El FC Barcelona venció 4-1 al Sabah FK este miércoles 25 de noviembre en el Estadio Olímpico de Bakú, Azerbaiyán. El equipo de Hansi Flick consiguió su cuarta victoria en cinco jornadas de la fase de liga de la Champions League.
Anthony Gordon abrió el marcador al minuto 31 al aprovechar un rechace del portero Stas Pokatilov. El delantero inglés volvió a marcar al 51 y Karim Adeyemi amplió la ventaja cuatro minutos después, tras un centro de Alejandro Balde.
Gabriel Jesus anotó el cuarto gol azulgrana al minuto 60 y Joy-Lance Mickels descontó para el Sabah al 63. Flick rotó su alineación y dejó a Raphinha en el banquillo de inicio. El brasileño ingresó en el segundo tiempo para sustituir a Gordon.
Con el triunfo, el Barcelona llegó a 12 puntos en la fase de liga. Su próximo compromiso europeo será el 8 de diciembre, cuando reciba al Manchester City.
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La Bocana recibe el Mundial Juvenil de Surf 2026 con 48 competidores
Playa La Bocana, en La Libertad Costa, será sede del Mundial Juvenil de Surf de la World Surf League (WSL) del miércoles 25 al domingo 29 de noviembre. El torneo reunirá a 24 surfistas en la rama masculina y 24 en la femenina.
Los participantes llegan de siete regiones del circuito mundial. La primera ronda tendrá ocho series de tres surfistas por rama. Quien gane cada serie avanzará directamente a la tercera ronda, mientras que los otros dos competirán en una ronda eliminatoria.
El salvadoreño Manuel Castellanos abrirá su participación ante el brasileño Ryan Kainalo y el portugués Jaime Veselko. En la rama femenina, Sophia Ramos competirá en su primera serie contra la estadounidense Bella Kenworthy y la australiana Milla Coco Brown.
Además del título mundial juvenil, los campeones de ambas ramas obtendrán un cupo directo en el Challenger Series de 2027, el circuito que ofrece una vía de clasificación a la máxima categoría del surf profesional.
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Copa América 2028 volverá a Estados Unidos y la Copa Oro definirá seis cupos
La CONMEBOL y la Concacaf confirmaron que Estados Unidos albergará la Copa América 2028. La 49.ª edición del torneo se disputará del 9 de junio al 9 de julio, como parte de la renovación del acuerdo de organización conjunta entre ambas confederaciones.
La competencia reunirá a 16 selecciones, entre ellas las diez de la CONMEBOL y seis de la Concacaf. Los cupos de la Concacaf se definirán por resultados deportivos en la Copa Oro 2027, programada del 17 de junio al 11 de julio. Las confederaciones aún no han detallado cómo se asignarán esas seis plazas.
Para disputar la Copa Oro, El Salvador deberá superar a Curazao en una serie de ida y vuelta en marzo de 2027. La Selecta llegó a esa ronda preliminar tras vencer a Saint Martin por 5-1 en el marcador global de la Liga de Naciones.
Estados Unidos volverá a recibir el torneo cuatro años después de la edición de 2024, en la que Argentina se coronó al vencer 1-0 a Colombia en la final. Las ciudades sede, los estadios y el calendario de partidos se anunciarán más adelante.