Deportes
Manchester United destituye a Michael Carrick en medio de un mal inicio de temporada
El Manchester United anunció este jueves 12 de noviembre la salida de Michael Carrick como entrenador del primer equipo. La decisión llega con el club en el puesto 18 de la Premier League, en zona de descenso, con ocho puntos y una sola victoria en diez partidos.
El último encuentro de Carrick al frente del United fue el empate 4-4 ante el Aston Villa. La directiva consideró necesario un cambio de entrenador para alcanzar los objetivos del club y agradeció al técnico por su trabajo.
Carrick asumió de forma interina en enero tras la salida de Ruben Amorim. Luego de llevar al equipo al tercer puesto de la Premier League y clasificarlo a la Liga de Campeones, recibió un contrato hasta 2028.
Mauricio Pochettino, actual seleccionador de Estados Unidos, es el principal candidato al cargo, según reportes de prensa. El club anunció que busca un reemplazo permanente y aún no ha confirmado su nombramiento.
Internacionales -deportes
Arda Güler habría rechazado renovar con el Real Madrid y el PSG seguiría interesado
Arda Güler habría rechazado una propuesta del Real Madrid para extender su contrato hasta 2035, según versiones de la prensa turca. El mediapunta de 21 años también estaría en la mira del Paris Saint-Germain.
La propuesta atribuida al club español contemplaba un salario de 8 millones de euros anuales y una cláusula de rescisión de 800 millones. Las condiciones de la negociación no cuentan con confirmación oficial.
El interés del PSG ya había trascendido en agosto, cuando circularon versiones sobre una posible oferta de 115 millones de euros por el traspaso y un salario de 23 millones anuales para el futbolista. Esa cifra salarial sería casi el triple de la que el Madrid le habría ofrecido para renovar.
La supuesta negativa de Güler ha reavivado las versiones sobre un nuevo acercamiento del club parisino. Por ahora, no se ha confirmado que el PSG haya presentado otra oferta.
Deportes
La Selecta femenina sub-19 golea 17-0 a Belice en el torneo UNCAF
La selección femenina sub-19 de El Salvador venció 17-0 a Belice este miércoles 11 de noviembre, según el reporte del encuentro. El partido fue el segundo compromiso de la Azul y Blanco en el torneo UNCAF FIFA Forward 2026, que se disputa en Panamá.
El equipo dirigido por Eric Acuña se repuso de la derrota por 4-1 ante Honduras en su debut. Con el triunfo sobre Belice, la Selecta consiguió su primera victoria en el grupo A, que también integra Panamá.
El Salvador cerrará la fase de grupos el viernes 13 de noviembre ante la selección anfitriona. Los partidos que definirán las posiciones finales están programados para el domingo 15.
El certamen reúne a ocho selecciones y forma parte de la preparación de la Azul y Blanco rumbo al ciclo mundialista femenino sub-20 de 2028.
Internacionales -deportes
Barcelona y Brasil pactan dosificar a Raphinha para evitar nuevas lesiones
El Barcelona y la selección de Brasil habrían acordado administrar los minutos de Raphinha durante los amistosos de noviembre, según reportes de la prensa deportiva. La coordinación busca reducir el riesgo de una nueva lesión y permitir que el atacante continúe su recuperación física.
El futbolista fue convocado por Carlo Ancelotti para enfrentar a Japón y Singapur los días 14 y 17 de noviembre, respectivamente. Ambos encuentros se disputarán en el Estadio Nacional de Singapur, donde el cuerpo técnico brasileño deberá gestionar su participación.
La preocupación del conjunto azulgrana responde a los problemas musculares que el delantero ha presentado durante sus compromisos internacionales. Entre los antecedentes figura un edema en la parte posterior del muslo derecho que obligó a interrumpir su participación con Brasil y regresar a Barcelona para recuperarse.
Raphinha también reconoció recientemente que había conversado con Ancelotti sobre la necesidad de dosificar sus actuaciones, pues todavía no se encontraba al cien por ciento. Los reportes sobre el acuerdo no detallan una cantidad concreta de minutos para cada encuentro.