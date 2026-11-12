Manchester United destituye a Michael Carrick en medio de un mal inicio de temporada

El Barcelona y la selección de Brasil habrían acordado administrar los minutos de Raphinha durante los amistosos de noviembre, según reportes de la prensa deportiva. La coordinación busca reducir el riesgo de una nueva lesión y permitir que el atacante continúe su recuperación física.

El futbolista fue convocado por Carlo Ancelotti para enfrentar a Japón y Singapur los días 14 y 17 de noviembre, respectivamente. Ambos encuentros se disputarán en el Estadio Nacional de Singapur, donde el cuerpo técnico brasileño deberá gestionar su participación.

La preocupación del conjunto azulgrana responde a los problemas musculares que el delantero ha presentado durante sus compromisos internacionales. Entre los antecedentes figura un edema en la parte posterior del muslo derecho que obligó a interrumpir su participación con Brasil y regresar a Barcelona para recuperarse.

Raphinha también reconoció recientemente que había conversado con Ancelotti sobre la necesidad de dosificar sus actuaciones, pues todavía no se encontraba al cien por ciento. Los reportes sobre el acuerdo no detallan una cantidad concreta de minutos para cada encuentro.

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