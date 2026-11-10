La Selecta inicia entrenamientos para el repechaje rumbo a la Copa Oro 2027

Alianza FC anunció este jueves 5 de noviembre el regreso de Lisandro Pohl como director deportivo, seis años después de su salida de la institución. El dirigente asumirá la conducción del proyecto deportivo durante el cierre del Apertura 2026 y participará en la planificación de las próximas temporadas.

El nombramiento llega después de la derrota 2-0 ante Luis Ángel Firpo en el estadio Sergio Torres Rivera, en Usulután. Ese resultado dejó a los albos en la octava posición y complicó sus posibilidades de avanzar a la siguiente fase, cuando restan cuatro jornadas para terminar la etapa regular.

Pohl cuenta con una extensa trayectoria en la dirigencia aliancista: fue presidente hasta 2018 y posteriormente director ejecutivo, antes de desvincularse en julio de 2020. Durante su etapa anterior, Alianza conquistó cinco campeonatos de Primera División, entre ellos el título invicto de 2017.

Tras confirmarse su incorporación, Pohl agradeció las muestras de apoyo de los aficionados y pidió tiempo para trabajar en la conformación del equipo. Su regreso plantea un doble reto: ayudar a encauzar el cierre del campeonato y establecer una planificación que permita recuperar la competitividad del conjunto capitalino.

¡Bienvenido, Lisandro Pohl! 🅰️🐘 Se incorpora para liderar nuestro proyecto deportivo durante lo que resta del torneo y trabajar en la planificación estratégica de cara al futuro de nuestra institución. @PohlLisandro ✍🏼 #AlianzaFC #DirectorDeportivo https://t.co/L3o72SSE2q — Alianza Fútbol Club (@AlianzaFC_sv) November 5, 2026

Me gusta esto: Me gusta Cargando...