Nacionales -deportes
La Selecta inicia entrenamientos para el repechaje rumbo a la Copa Oro 2027
La selección mayor de El Salvador comenzó a entrenar el lunes 9 de noviembre para la serie de ida y vuelta ante Saint Martin. El equipo dirigido por Hernán Darío «Bolillo» Gómez busca avanzar a la última ronda de clasificación para la Copa Oro 2027.
En la primera jornada, el cuerpo técnico evaluó la fatiga de los jugadores con una prueba de salto y luego dirigió ejercicios de activación muscular y fuerza. Entre los futbolistas que se incorporaron al grupo está Jorge «Gugu» Méndez, extremo del San Francisco de Panamá.
El partido de ida se jugará el viernes 13 de noviembre a las 5:00 p. m., hora salvadoreña, en el SKNFA Technical Center de Basseterre, en San Cristóbal y Nieves, donde Saint Martin ejercerá como local. La vuelta será el martes 17 de noviembre a las 7:00 p. m. en el estadio Jorge «Mágico» González, en San Salvador.
El ganador en el marcador global avanzará a la ronda preliminar de marzo de 2027. Allí disputará el boleto a la Copa Oro, programada entre junio y julio de ese año.
🇸🇻📋 𝗟𝗮 𝗦𝗲𝗹𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿 de El Salvador inició este día su concentración para preparar la serie de ida y vuelta ante Saint Martin, correspondiente al Play-In de la Copa Oro de Concacaf 2027.
#LaSelecta | #CopaOro2027 | #PlayInn https://t.co/kr22JjGiFe
— La Selecta (@LaSelecta_SLV) November 9, 2026
Deportes
Lisandro Pohl regresa a Alianza como director deportivo tras derrota que complica su clasificación
Alianza FC anunció este jueves 5 de noviembre el regreso de Lisandro Pohl como director deportivo, seis años después de su salida de la institución. El dirigente asumirá la conducción del proyecto deportivo durante el cierre del Apertura 2026 y participará en la planificación de las próximas temporadas.
El nombramiento llega después de la derrota 2-0 ante Luis Ángel Firpo en el estadio Sergio Torres Rivera, en Usulután. Ese resultado dejó a los albos en la octava posición y complicó sus posibilidades de avanzar a la siguiente fase, cuando restan cuatro jornadas para terminar la etapa regular.
Pohl cuenta con una extensa trayectoria en la dirigencia aliancista: fue presidente hasta 2018 y posteriormente director ejecutivo, antes de desvincularse en julio de 2020. Durante su etapa anterior, Alianza conquistó cinco campeonatos de Primera División, entre ellos el título invicto de 2017.
Tras confirmarse su incorporación, Pohl agradeció las muestras de apoyo de los aficionados y pidió tiempo para trabajar en la conformación del equipo. Su regreso plantea un doble reto: ayudar a encauzar el cierre del campeonato y establecer una planificación que permita recuperar la competitividad del conjunto capitalino.
¡Bienvenido, Lisandro Pohl! 🅰️🐘
Se incorpora para liderar nuestro proyecto deportivo durante lo que resta del torneo y trabajar en la planificación estratégica de cara al futuro de nuestra institución.
@PohlLisandro ✍🏼
#AlianzaFC #DirectorDeportivo https://t.co/L3o72SSE2q
— Alianza Fútbol Club (@AlianzaFC_sv) November 5, 2026
Deportes
María Elena Rodríguez conquista oro y plata para El Salvador en Panamericanos de Taekwondo
La salvadoreña María Elena Rodríguez logró dos podios en los XVII Juegos Panamericanos de Taekwondo ITF 2026, que se disputan en Barranquilla, Colombia. La atleta conquistó la medalla de oro en combate, categoría de 14-15 años, y sumó una presea de plata en formas, informó el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES).
El primer lugar en combate le permitió subir a lo más alto del podio de su categoría. Con este resultado, Rodríguez aseguró una medalla dorada para El Salvador en el certamen continental, cuya programación se desarrolla del 21 al 25 de octubre.
La taekwondista también destacó en la modalidad de formas, en la que obtuvo el segundo puesto. Su participación en ambas pruebas se tradujo en dos preseas distintas dentro de una misma competencia internacional.
Con el oro y la plata, Rodríguez aporta dos medallas al deporte salvadoreño mientras continúa el torneo en territorio colombiano. El reporte del INDES confirmó los resultados, aunque no detalló los nombres de sus rivales ni los marcadores de los enfrentamientos.
Nacionales -deportes
El Salvador consolida su liderazgo como destino turístico y deportivo con la primera edición del Oceanman 2026
Como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, El Salvador se posiciona nuevamente ante los ojos del mundo al albergar la competencia internacional de natación en aguas abiertas Oceanman 2026.
El evento deportivo se desarrolla en el Parque Recreativo Apulo, situado en el emblemático lago de Ilopango. Gracias al clima de seguridad, estabilidad y gobernabilidad que experimenta el país, esta primera edición reúne a más de 800 nadadores procedentes de 25 naciones, quienes compiten en exigentes circuitos como los 10 km de Oceanman, los 5 km de Half Oceanman, el circuito de 2 km y la categoría Sprint de 500 metros Kids.
Resultados destacados de la primera jornada:
Half Oceanman 5 km (Femenino, 20-29 años): Celina Márquez (El Salvador) – 1.º lugar.
Half Oceanman 5 km (Masculino, 20-29 años): Julio Galofre (Colombia) – 1.º lugar.
Oceanman 10 km (Masculino absoluto): Jeison Rojas (Costa Rica) – 1.º lugar.
Oceanman 10 km (Femenino): Alexandra Meléndez (1.º lugar) y Fiorella Avilés (2.º lugar), ambas de El Salvador; acompañadas por Mafer Far (Panamá) en el 3.º lugar.
Durante la jornada, la ministra de Turismo, Morena Valdez, destacó el auge continuo que vive el sector turístico gracias a la preferencia de visitantes internacionales y a la cálida hospitalidad con la que los salvadoreños reciben eventos de talla mundial.
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