Árbitro mundialista sufre amputación en un dedo su mano tras sufrir grave accidente en La Unión

Foto: Cortesía

La tercera división elegirá el 22 de este mes a su nuevo directorio. Por ahora, el principal aspirante es Carlos Ramírez, titular de la dirigencia de Quequeisque. Pero hasta este momento, no ha podido llegar a la presidencia de ese circuito, debido a que de parte del representante de la liga de bronce en el comité ejecutivo de la Fesfut, Wálter López, Ramírez no cumple con el requisito indispensable de residir en el país. Por eso es que ha sido descartado entre los aspirantes.

Por su parte, Ramírez confirmó que por unanimidad ha sido elegido como presidente de la tercera categoría, pero no ha podido tomar posesión, debido a que el comité ejecutivo de la Fesfut aduce que no ha podido comprobar que permanece el mayor tiempo posible en el país.

«El comité ejecutivo de la Fesfut dice que no soy salvadoreño y que no paso el mayor tiempo posible en El Salvador. Pero esto tiene un trasfondo. Pero nosotros hemos cumplido con todo. Tenemos una credencial del Indes. Entonces, hemos contratado un abogado y hemos pedido una revisión de nuestro caso y Fesfut no nos ha contestado. Pero ya nos hemos comunicado con Uncaf, Concacaf y FIFA. El 90 por ciento de la liga nos apoya. Son 35 equipos hasta ahora en la liga», apuntó Ramírez.

El dirigente de la tercera categoría reiteró que todo esto es parte de un bloqueo de la Fesfut para no poder acceder a un cargo en la dirigencia federativa para los próximos cuatro años.

«Antes de las elecciones, los señores del comité ejecutivo de la Fesfut le añadieron al párrafo de requisitos que el aspirante a presidente debe residir permanentemente en el país. Esto es un bloqueo de la Fesfut, pero ahora llegaremos hasta las últimas consecuencias», aseguró el titular del histórico Quequeisque, de Santa Tecla

Seguir con López

Por otra parte, Ramírez cree que el boicot de parte de la dirigencia de la Fesfut es únicamente para que en el periodo 2022-2026 Wálter López pueda seguir en el comité ejecutivo. «Fesfut necesita sacarme del medio para poner a otro presidente que sería ilegal. Yo tengo las credenciales del Indes, que es una ley de la República. No puedo decir el nombre, pero hay un personaje en la Fesfut que es quien maneja todo el show y es quien se ha apoderado del fútbol», dijo Ramírez a «Diario El Salvador».

Por su parte, López no pudo precisar ahora si buscará la reelección en el comité de la Fesfut para la gobernanza de los próximos cuatro años. Pero el dirigente dijo que eso va a depender de si cuenta con el apoyo de la mayoría de los presidentes de los 35 equipos del circuito de bronce.

Por: Diario El Salvador