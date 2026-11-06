Deportes
Nacional F. C. pierde tres puntos y queda sin licencia para competir por incumplimiento salarial
La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) anunció este viernes 6 de noviembre la suspensión de la licencia temporal del Nacional F. C., equipo de la Liga de Ascenso, tras incumplir el plazo para presentar comprobantes de pago a su plantel. La medida impide que el club compita mientras no regularice su situación.
El Comité de Licencias había establecido como fecha límite el jueves 5 de noviembre a las 5:00 de la tarde para acreditar los pagos pendientes. Al no recibir la documentación requerida, suspendió la licencia y concedió cinco días hábiles, contados desde la notificación, para subsanar el incumplimiento.
La sanción tiene una consecuencia deportiva inmediata: el Comité de Competición retiró de la programación el próximo encuentro del Nacional F. C., por lo que perderá los tres puntos correspondientes a ese compromiso. La resolución anunciada contempla una suspensión, sin que se haya informado de una desafiliación definitiva.
El caso tiene como antecedente la visita de varios futbolistas a las instalaciones de la FESFUT el 29 de octubre, cuando solicitaron intervención ante los atrasos salariales. El equipo, anteriormente conocido como Zacatecoluca, disputa la Liga de Ascenso después de descender en el Clausura 2026 y deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones para recuperar la licencia.
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Harry Kane seguirá en el Bayern hasta 2029: el Balón de Oro renueva su apuesta por Múnich
El Bayern Múnich anunció la renovación de Harry Kane hasta el 30 de junio de 2029. El delantero inglés, recientemente reconocido con el Balón de Oro, amplió por dos temporadas su contrato y continuará como una de las principales figuras del proyecto deportivo del club alemán.
Desde su llegada en el verano de 2023, el capitán de Inglaterra acumula 156 goles y 40 asistencias en 161 partidos oficiales. Su rendimiento lo ha convertido en una pieza decisiva del ataque bávaro y en el máximo goleador de la Bundesliga en cada una de sus temporadas con el equipo.
Kane explicó que su decisión responde al vínculo que ha construido con el club, la afición y la ciudad, donde su familia se siente a gusto. También destacó el trabajo del entrenador Vincent Kompany y expresó su intención de seguir conquistando títulos con el Bayern.
Durante su etapa en Múnich, el atacante ha ganado dos Bundesligas, una Copa de Alemania y dos Supercopas alemanas. El director general deportivo, Max Eberl, destacó que su continuidad brinda estabilidad para planificar el futuro del plantel y mantiene al goleador como una figura central del equipo.
Deportes
Lisandro Pohl regresa a Alianza como director deportivo tras derrota que complica su clasificación
Alianza FC anunció este jueves 5 de noviembre el regreso de Lisandro Pohl como director deportivo, seis años después de su salida de la institución. El dirigente asumirá la conducción del proyecto deportivo durante el cierre del Apertura 2026 y participará en la planificación de las próximas temporadas.
El nombramiento llega después de la derrota 2-0 ante Luis Ángel Firpo en el estadio Sergio Torres Rivera, en Usulután. Ese resultado dejó a los albos en la octava posición y complicó sus posibilidades de avanzar a la siguiente fase, cuando restan cuatro jornadas para terminar la etapa regular.
Pohl cuenta con una extensa trayectoria en la dirigencia aliancista: fue presidente hasta 2018 y posteriormente director ejecutivo, antes de desvincularse en julio de 2020. Durante su etapa anterior, Alianza conquistó cinco campeonatos de Primera División, entre ellos el título invicto de 2017.
Tras confirmarse su incorporación, Pohl agradeció las muestras de apoyo de los aficionados y pidió tiempo para trabajar en la conformación del equipo. Su regreso plantea un doble reto: ayudar a encauzar el cierre del campeonato y establecer una planificación que permita recuperar la competitividad del conjunto capitalino.
¡Bienvenido, Lisandro Pohl! 🅰️🐘
Se incorpora para liderar nuestro proyecto deportivo durante lo que resta del torneo y trabajar en la planificación estratégica de cara al futuro de nuestra institución.
@PohlLisandro ✍🏼
#AlianzaFC #DirectorDeportivo https://t.co/L3o72SSE2q
— Alianza Fútbol Club (@AlianzaFC_sv) November 5, 2026
Internacionales -deportes
Autopsia de Jesús de Miguel apunta a un traumatismo torácico accidental; investigación sigue abierta
El informe preliminar de la autopsia de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, apunta a un «traumatismo torácico de carácter accidental» como causa compatible con su muerte, según la información conocida sobre las diligencias. Los resultados todavía deben completarse con pruebas adicionales y no constituyen una conclusión forense definitiva.
El examen fue realizado por especialistas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife. El juzgado encargado del caso recibió el documento el miércoles 4 de noviembre y autorizó el traslado de los restos a la Península. Su contenido íntegro permanece reservado para proteger la intimidad del futbolista y su familia.
De Miguel, de 30 años, falleció el martes 3 de noviembre en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, donde ingresó después del choque sufrido con Jesús Owono, portero del Andorra, durante el partido disputado el lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Tras el impacto, recibió asistencia sobre el césped antes de ser trasladado al centro hospitalario.
La investigación continúa para reconstruir tanto la acción del encuentro como la atención sanitaria y el traslado del jugador. Quedan pendientes análisis complementarios y la incorporación de documentación médica. La apertura de estas diligencias no acredita por sí misma una negligencia ni establece responsabilidades penales.