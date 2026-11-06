Nacional F. C. pierde tres puntos y queda sin licencia para competir por incumplimiento salarial

La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) anunció este viernes 6 de noviembre la suspensión de la licencia temporal del Nacional F. C., equipo de la Liga de Ascenso, tras incumplir el plazo para presentar comprobantes de pago a su plantel. La medida impide que el club compita mientras no regularice su situación.

El Comité de Licencias había establecido como fecha límite el jueves 5 de noviembre a las 5:00 de la tarde para acreditar los pagos pendientes. Al no recibir la documentación requerida, suspendió la licencia y concedió cinco días hábiles, contados desde la notificación, para subsanar el incumplimiento.

La sanción tiene una consecuencia deportiva inmediata: el Comité de Competición retiró de la programación el próximo encuentro del Nacional F. C., por lo que perderá los tres puntos correspondientes a ese compromiso. La resolución anunciada contempla una suspensión, sin que se haya informado de una desafiliación definitiva.

El caso tiene como antecedente la visita de varios futbolistas a las instalaciones de la FESFUT el 29 de octubre, cuando solicitaron intervención ante los atrasos salariales. El equipo, anteriormente conocido como Zacatecoluca, disputa la Liga de Ascenso después de descender en el Clausura 2026 y deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones para recuperar la licencia.

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