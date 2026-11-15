Miguel Murillo y Matías Mier se unen en oración por “Chepito” Guevara tras dramático incidente

Un emotivo momento de solidaridad se vivió durante el encuentro entre Alianza y FAS, cuando Miguel Murillo y Matías Mier se unieron en oración por José “Chepito” Guevara, quien sufrió un fuerte golpe durante el partido disputado en el estadio Cuscatlán.

El incidente ocurrió al minuto 57, cuando Guevara recibió un balonazo en el rostro que lo dejó tendido sobre el césped, generando preocupación entre sus compañeros y jugadores del equipo rival.

Ante la emergencia, futbolistas de ambos clubes dejaron de lado la rivalidad deportiva para auxiliar al jugador, mientras los cuerpos médicos y socorristas intervenían. Guevara fue trasladado en ambulancia a un centro asistencial tras presentar un episodio convulsivo.

Posteriormente, FAS informó que el futbolista sufrió un traumatismo craneoencefálico leve y se encontraba estable, aunque permanecía bajo observación médica. El gesto de solidaridad recordó que la vida y la salud están por encima de cualquier resultado deportivo.

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