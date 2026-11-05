Deportes
Lisandro Pohl regresa a Alianza como director deportivo tras derrota que complica su clasificación
Alianza FC anunció este jueves 5 de noviembre el regreso de Lisandro Pohl como director deportivo, seis años después de su salida de la institución. El dirigente asumirá la conducción del proyecto deportivo durante el cierre del Apertura 2026 y participará en la planificación de las próximas temporadas.
El nombramiento llega después de la derrota 2-0 ante Luis Ángel Firpo en el estadio Sergio Torres Rivera, en Usulután. Ese resultado dejó a los albos en la octava posición y complicó sus posibilidades de avanzar a la siguiente fase, cuando restan cuatro jornadas para terminar la etapa regular.
Pohl cuenta con una extensa trayectoria en la dirigencia aliancista: fue presidente hasta 2018 y posteriormente director ejecutivo, antes de desvincularse en julio de 2020. Durante su etapa anterior, Alianza conquistó cinco campeonatos de Primera División, entre ellos el título invicto de 2017.
Tras confirmarse su incorporación, Pohl agradeció las muestras de apoyo de los aficionados y pidió tiempo para trabajar en la conformación del equipo. Su regreso plantea un doble reto: ayudar a encauzar el cierre del campeonato y establecer una planificación que permita recuperar la competitividad del conjunto capitalino.
¡Bienvenido, Lisandro Pohl! 🅰️🐘
Se incorpora para liderar nuestro proyecto deportivo durante lo que resta del torneo y trabajar en la planificación estratégica de cara al futuro de nuestra institución.
@PohlLisandro ✍🏼
#AlianzaFC #DirectorDeportivo https://t.co/L3o72SSE2q
— Alianza Fútbol Club (@AlianzaFC_sv) November 5, 2026
Internacionales -deportes
Autopsia de Jesús de Miguel apunta a un traumatismo torácico accidental; investigación sigue abierta
El informe preliminar de la autopsia de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, apunta a un «traumatismo torácico de carácter accidental» como causa compatible con su muerte, según la información conocida sobre las diligencias. Los resultados todavía deben completarse con pruebas adicionales y no constituyen una conclusión forense definitiva.
El examen fue realizado por especialistas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife. El juzgado encargado del caso recibió el documento el miércoles 4 de noviembre y autorizó el traslado de los restos a la Península. Su contenido íntegro permanece reservado para proteger la intimidad del futbolista y su familia.
De Miguel, de 30 años, falleció el martes 3 de noviembre en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, donde ingresó después del choque sufrido con Jesús Owono, portero del Andorra, durante el partido disputado el lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Tras el impacto, recibió asistencia sobre el césped antes de ser trasladado al centro hospitalario.
La investigación continúa para reconstruir tanto la acción del encuentro como la atención sanitaria y el traslado del jugador. Quedan pendientes análisis complementarios y la incorporación de documentación médica. La apertura de estas diligencias no acredita por sí misma una negligencia ni establece responsabilidades penales.
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Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de Portugal tras 23 años: «Llegó el día de devolver la camiseta siete»
Cristiano Ronaldo anunció este jueves 5 de noviembre su despedida de la selección de Portugal, poniendo fin a una trayectoria internacional de 23 años. El delantero de 41 años comunicó su decisión mediante un video en redes sociales, en el que agradeció a sus compañeros, entrenadores, familiares y aficionados por acompañarlo durante su carrera con el combinado nacional.
«Llegó el día de devolver la camiseta siete», expresó el capitán portugués en su mensaje. Ronaldo describió la decisión como un momento difícil, marcado tanto por la razón como por los sentimientos, y recordó el orgullo de representar a su país. Su anuncio corresponde al cierre de su etapa internacional, mientras continúa su carrera de clubes en el Al-Nassr.
CR7 llega a esta despedida con 146 goles en 234 partidos, cifras que lo sitúan como máximo goleador del fútbol masculino de selecciones y referente histórico de Portugal. Su palmarés incluye la Eurocopa de 2016 y las Ligas de Naciones de 2019 y 2025. Además, participó en seis Mundiales, una muestra de su permanencia en la élite durante más de dos décadas.
La Federación Portuguesa de Fútbol expresó su agradecimiento al jugador y manifestó su intención de organizar un homenaje para que los aficionados celebren su trayectoria. Portugal tiene programados sus próximos encuentros ante Dinamarca, el 14 de noviembre en Braga, y Gales, el 17 en Cardiff; su eventual participación dependerá de la convocatoria que anuncie el seleccionador Jorge Jesús.
#CR7 dice adiós a la selección! Hoy se apagó una luz que iluminó el fútbol durante más de 20 años. 😢
Cristiano Ronaldo anunció su retiro definitivo de la Selección de Portugal. A sus 41 años, el mejor del mundo deja la camiseta 7 de su país con un mensaje que te parte el alma.
No es solo un jugador que se va.
Es el niño de Madeira que soñó en grande y lo consiguió todo.
Es el que nos enseñó que con trabajo, disciplina y fe se puede llegar más lejos de lo que nadie imagina.
Es el que hizo llorar de alegría a todo un país en 2016.
Es el que siempre volvió más fuerte.
Es CR7. Es Cristiano. Es historia viva.
Gracias por cada gol, cada celebración, cada “Siiiíí”, cada sacrificio y por hacernos sentir que todo es posible.
La leyenda no se retira… solo cambia de cancha. 🐐❤️
¿Cuál es el momento de Cristiano que más te marcó?
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#CristianoRonaldo #CR7 #AdiósCristiano #Portugal #Leyenda #Fútbol #GraciasCristiano #SIUUU
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 5, 2026
Internacionales -deportes
Pelea campal en Brasil deja 53 expulsados en partido sub-20: aún no es récord Guinness oficial
Una pelea campal entre Uberlândia y Mamoré terminó con 53 expulsados, según el recuento actualizado del informe arbitral. El encuentro, disputado el domingo 1 de noviembre en el estadio Parque do Sabiá, correspondía a las semifinales de la Segunda División del Campeonato Mineiro Sub-20 y finalizó con victoria del Mamoré por 3-1.
La cifra incluye a 43 futbolistas, ocho integrantes de los cuerpos técnicos y dos dirigentes del Uberlândia. Inicialmente se divulgaron 51 expulsiones, pero los registros correspondientes a los dirigentes Willer Silva y André Luiz Nascimento elevaron el total a 53.
Según el acta del árbitro Fernando Patrick Modesto, el enfrentamiento estalló durante la celebración del tercer gol del Mamoré, después de gestos provocadores y ofensas dirigidos hacia el banquillo rival. La situación derivó en golpes, patadas y lanzamiento de objetos. El juez también denunció amenazas de dirigentes del equipo local.
Aunque la cifra supera las 36 expulsiones del partido entre Atlético Claypole y Victoriano Arenas, disputado en Argentina en 2011, no se ha confirmado su reconocimiento oficial por Guinness World Records. Además, el balance brasileño incluye personal técnico y dirigentes, una distinción necesaria al compararlo con registros de futbolistas expulsados.
⚽ ¡Récord Guinness insólito en Brasil!
🇧🇷 Un partido sub-20 terminó con 51 tarjetas rojas, 43 para futbolistas y 8 del cuerpo técnico tras una campal de 40 minutos con sillas, camillas y la policía interviniendo. https://t.co/Zed4APLGQc
— Alberto Rueda (@AlbertoRuedaE) November 4, 2026