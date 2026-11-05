Lisandro Pohl regresa a Alianza como director deportivo tras derrota que complica su clasificación

Cristiano Ronaldo anunció este jueves 5 de noviembre su despedida de la selección de Portugal, poniendo fin a una trayectoria internacional de 23 años. El delantero de 41 años comunicó su decisión mediante un video en redes sociales, en el que agradeció a sus compañeros, entrenadores, familiares y aficionados por acompañarlo durante su carrera con el combinado nacional.

«Llegó el día de devolver la camiseta siete», expresó el capitán portugués en su mensaje. Ronaldo describió la decisión como un momento difícil, marcado tanto por la razón como por los sentimientos, y recordó el orgullo de representar a su país. Su anuncio corresponde al cierre de su etapa internacional, mientras continúa su carrera de clubes en el Al-Nassr.

CR7 llega a esta despedida con 146 goles en 234 partidos, cifras que lo sitúan como máximo goleador del fútbol masculino de selecciones y referente histórico de Portugal. Su palmarés incluye la Eurocopa de 2016 y las Ligas de Naciones de 2019 y 2025. Además, participó en seis Mundiales, una muestra de su permanencia en la élite durante más de dos décadas.

La Federación Portuguesa de Fútbol expresó su agradecimiento al jugador y manifestó su intención de organizar un homenaje para que los aficionados celebren su trayectoria. Portugal tiene programados sus próximos encuentros ante Dinamarca, el 14 de noviembre en Braga, y Gales, el 17 en Cardiff; su eventual participación dependerá de la convocatoria que anuncie el seleccionador Jorge Jesús.

#CR7 dice adiós a la selección! Hoy se apagó una luz que iluminó el fútbol durante más de 20 años. 😢 Cristiano Ronaldo anunció su retiro definitivo de la Selección de Portugal. A sus 41 años, el mejor del mundo deja la camiseta 7 de su país con un mensaje que te parte el alma. No es solo un jugador que se va.

Es el niño de Madeira que soñó en grande y lo consiguió todo.

Es el que nos enseñó que con trabajo, disciplina y fe se puede llegar más lejos de lo que nadie imagina.

Es el que hizo llorar de alegría a todo un país en 2016.

Es el que siempre volvió más fuerte.

Es CR7. Es Cristiano. Es historia viva.

Gracias por cada gol, cada celebración, cada “Siiiíí”, cada sacrificio y por hacernos sentir que todo es posible.

La leyenda no se retira… solo cambia de cancha. 🐐❤️

¿Cuál es el momento de Cristiano que más te marcó?

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