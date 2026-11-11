Deportes
La Selecta femenina sub-19 golea 17-0 a Belice en el torneo UNCAF
La selección femenina sub-19 de El Salvador venció 17-0 a Belice este miércoles 11 de noviembre, según el reporte del encuentro. El partido fue el segundo compromiso de la Azul y Blanco en el torneo UNCAF FIFA Forward 2026, que se disputa en Panamá.
El equipo dirigido por Eric Acuña se repuso de la derrota por 4-1 ante Honduras en su debut. Con el triunfo sobre Belice, la Selecta consiguió su primera victoria en el grupo A, que también integra Panamá.
El Salvador cerrará la fase de grupos el viernes 13 de noviembre ante la selección anfitriona. Los partidos que definirán las posiciones finales están programados para el domingo 15.
El certamen reúne a ocho selecciones y forma parte de la preparación de la Azul y Blanco rumbo al ciclo mundialista femenino sub-20 de 2028.
Internacionales -deportes
Barcelona y Brasil pactan dosificar a Raphinha para evitar nuevas lesiones
El Barcelona y la selección de Brasil habrían acordado administrar los minutos de Raphinha durante los amistosos de noviembre, según reportes de la prensa deportiva. La coordinación busca reducir el riesgo de una nueva lesión y permitir que el atacante continúe su recuperación física.
El futbolista fue convocado por Carlo Ancelotti para enfrentar a Japón y Singapur los días 14 y 17 de noviembre, respectivamente. Ambos encuentros se disputarán en el Estadio Nacional de Singapur, donde el cuerpo técnico brasileño deberá gestionar su participación.
La preocupación del conjunto azulgrana responde a los problemas musculares que el delantero ha presentado durante sus compromisos internacionales. Entre los antecedentes figura un edema en la parte posterior del muslo derecho que obligó a interrumpir su participación con Brasil y regresar a Barcelona para recuperarse.
Raphinha también reconoció recientemente que había conversado con Ancelotti sobre la necesidad de dosificar sus actuaciones, pues todavía no se encontraba al cien por ciento. Los reportes sobre el acuerdo no detallan una cantidad concreta de minutos para cada encuentro.
Nacionales -deportes
La Selecta inicia entrenamientos para el repechaje rumbo a la Copa Oro 2027
La selección mayor de El Salvador comenzó a entrenar el lunes 9 de noviembre para la serie de ida y vuelta ante Saint Martin. El equipo dirigido por Hernán Darío «Bolillo» Gómez busca avanzar a la última ronda de clasificación para la Copa Oro 2027.
En la primera jornada, el cuerpo técnico evaluó la fatiga de los jugadores con una prueba de salto y luego dirigió ejercicios de activación muscular y fuerza. Entre los futbolistas que se incorporaron al grupo está Jorge «Gugu» Méndez, extremo del San Francisco de Panamá.
El partido de ida se jugará el viernes 13 de noviembre a las 5:00 p. m., hora salvadoreña, en el SKNFA Technical Center de Basseterre, en San Cristóbal y Nieves, donde Saint Martin ejercerá como local. La vuelta será el martes 17 de noviembre a las 7:00 p. m. en el estadio Jorge «Mágico» González, en San Salvador.
El ganador en el marcador global avanzará a la ronda preliminar de marzo de 2027. Allí disputará el boleto a la Copa Oro, programada entre junio y julio de ese año.
🇸🇻📋 𝗟𝗮 𝗦𝗲𝗹𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿 de El Salvador inició este día su concentración para preparar la serie de ida y vuelta ante Saint Martin, correspondiente al Play-In de la Copa Oro de Concacaf 2027.
#LaSelecta | #CopaOro2027 | #PlayInn https://t.co/kr22JjGiFe
— La Selecta (@LaSelecta_SLV) November 9, 2026
Internacionales -deportes
CD Tenerife se compromete a apoyar a la hija de Jesús de Miguel hasta que cumpla 18 años
El CD Tenerife se comprometió a brindar apoyo económico y acompañamiento a la hija de Jesús de Miguel hasta que cumpla 18 años, según el reporte sobre el homenaje al futbolista. La niña tiene un año y el respaldo también se extenderá a su familia.
El gesto se dio a conocer tras el fallecimiento del jugador durante un encuentro frente al FC Andorra, correspondiente a la Segunda División de España, de acuerdo con el reporte.
Rayco García, máximo accionista del Tenerife, reafirmó el compromiso en un encuentro con los familiares del futbolista. Al referirse a la niña, aseguró que «no le va a faltar nunca de nada».
El homenaje se realizó en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Allí, el capitán del equipo, Enric Gallego, destacó la importancia de que la hija del jugador conozca la historia de su padre y el vínculo que tuvo con el club.