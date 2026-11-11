La Selecta femenina sub-19 golea 17-0 a Belice en el torneo UNCAF

La selección mayor de El Salvador comenzó a entrenar el lunes 9 de noviembre para la serie de ida y vuelta ante Saint Martin. El equipo dirigido por Hernán Darío «Bolillo» Gómez busca avanzar a la última ronda de clasificación para la Copa Oro 2027.

En la primera jornada, el cuerpo técnico evaluó la fatiga de los jugadores con una prueba de salto y luego dirigió ejercicios de activación muscular y fuerza. Entre los futbolistas que se incorporaron al grupo está Jorge «Gugu» Méndez, extremo del San Francisco de Panamá.

El partido de ida se jugará el viernes 13 de noviembre a las 5:00 p. m., hora salvadoreña, en el SKNFA Technical Center de Basseterre, en San Cristóbal y Nieves, donde Saint Martin ejercerá como local. La vuelta será el martes 17 de noviembre a las 7:00 p. m. en el estadio Jorge «Mágico» González, en San Salvador.

El ganador en el marcador global avanzará a la ronda preliminar de marzo de 2027. Allí disputará el boleto a la Copa Oro, programada entre junio y julio de ese año.

🇸🇻📋 𝗟𝗮 𝗦𝗲𝗹𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿 de El Salvador inició este día su concentración para preparar la serie de ida y vuelta ante Saint Martin, correspondiente al Play-In de la Copa Oro de Concacaf 2027. #LaSelecta | #CopaOro2027 | #PlayInn https://t.co/kr22JjGiFe — La Selecta (@LaSelecta_SLV) November 9, 2026

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