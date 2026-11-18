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¡La Selecta está más cerca de la Copa Oro 2027! El Salvador vence 3-1 a San Martín y avanza a las preliminares
La selección de El Salvador consiguió su clasificación a las preliminares de la Copa Oro 2027 tras derrotar 3-1 a San Martín, la noche del martes 17 de noviembre, en el estadio nacional Jorge «Mágico» González. Con este resultado, la Azul y Blanco cerró la eliminatoria con un contundente marcador global de 5-1.
El combinado nacional, dirigido por Hernán Darío «Bolillo» Gómez, abrió el marcador gracias a Harold Osorio, quien anotó al minuto 44. Sin embargo, San Martín reaccionó antes del descanso y logró igualar el encuentro con un cabezazo de Belony Dumas, aprovechando un tiro de esquina.
En el segundo tiempo apareció Brayan Gil, quien se convirtió en la figura del partido al marcar un doblete. El delantero devolvió la ventaja a El Salvador al minuto 46 y sentenció el compromiso al 83, desatando la celebración de los aficionados salvadoreños presentes en el estadio.
Con esta victoria, la Selecta aseguró su presencia en la ronda preliminar que se disputará en marzo de 2027, donde buscará uno de los boletos disponibles para la fase de grupos de la Copa Oro. Aunque el equipo cumplió su objetivo ante San Martín, todavía deberá superar una última eliminatoria para disputar el torneo continental.
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¡Conmoción en Argentina! Joven futbolista muere tras recibir fuerte pelotazo en la cabeza durante un partido
El fútbol argentino está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Abel Gamarra Núñez, un joven futbolista del FC Ezeiza que perdió la vida luego de recibir un fuerte pelotazo en la cabeza durante un encuentro de categorías juveniles.
El trágico incidente ocurrió durante un partido entre FC Ezeiza y Deportivo Muñiz, cuando el balón impactó violentamente contra la cabeza del jugador, provocando que cayera inconsciente sobre el terreno de juego.
El futbolista recibió atención médica inmediata y fue trasladado a un hospital, donde tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica debido a la gravedad de sus lesiones. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció el domingo 15 de noviembre.
La noticia provocó numerosas muestras de solidaridad en el fútbol argentino. Tanto FC Ezeiza como Nueva Estrella, equipo donde también jugaba futsal, expresaron su profundo pesar y acompañaron a la familia del joven en este difícil momento.
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Inglaterra vence 3-2 a España y acaba con su racha de 43 partidos sin perder
Inglaterra derrotó este domingo 15 de noviembre de 2026 a España por 3-2 en el estadio Metropolitano de Madrid, en el cierre de la fase de grupos de la UEFA Nations League. Con el triunfo, los ingleses se quedaron con el primer lugar del grupo A3 y avanzan a cuartos de final como líderes, mientras que la selección española, vigente campeona del mundo, terminó en segundo lugar.
El partido comenzó con dominio inglés. Harry Kane abrió el marcador de penal en el minuto 45. En el segundo tiempo, Ezri Konsa (53’) y Ben White (57’) ampliaron la ventaja hasta el 0-3. España reaccionó tras la expulsión de Elliot Anderson por una falta sobre Lamine Yamal, que además generó un penal. Mikel Oyarzabal lo convirtió al 65’ y Nico Williams acercó a los locales al 2-3 en el minuto 75, en una contra asistida por Yamal. Pese a jugar con superioridad numérica en el tramo final y a generar varias ocasiones, los españoles no lograron el empate. James Trafford realizó paradas clave para sostener el resultado.
La derrota pone fin a una racha histórica de 43 partidos consecutivos sin perder de España, la más larga de una selección europea en competiciones oficiales según datos de Opta. El último revés de la Roja se había registrado en marzo de 2024 ante Colombia. En este mismo grupo, España había vencido 3-2 a Inglaterra en Wembley en septiembre, pero esta vez no pudo mantener la hegemonía. El encuentro se disputó con alta intensidad, con posesión favorable a España (alrededor del 64 %), pero mayor efectividad inglesa en los momentos clave.
El resultado confirma el buen momento de Inglaterra bajo Thomas Tuchel y deja a la selección de Luis de la Fuente con la necesidad de reponerse de cara a los cuartos de final de la Nations League. La racha de invicto de España había sido uno de los registros más destacados del fútbol internacional reciente, construida a base de victorias y empates que incluyeron la Eurocopa 2024 y el Mundial de 2026.
Internacionales -deportes
¡Ronaldinho vuelve a las canchas! Juega 45 minutos con el Ravenna y participa en la victoria tras 11 años de retiro
El legendario futbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho volvió a disputar un partido oficial este domingo 15 de noviembre, después de más de 11 años alejado de las canchas. A sus 46 años, el exjugador del FC Barcelona y AC Milan vistió la camiseta del Ravenna, equipo de la tercera división italiana, en el derbi frente al Forlì, donde disputó 45 minutos y contribuyó en la jugada que permitió abrir el marcador. El encuentro terminó con victoria de 2-0 para el conjunto italiano.
El regreso del campeón del mundo con Brasil en 2002 generó una gran expectativa entre los aficionados, quienes llenaron el estadio Bruno Benelli. Debido a la demanda de entradas, fue necesario habilitar 1,800 localidades adicionales, elevando la capacidad del recinto hasta los 6,500 espectadores. Ronaldinho saltó al terreno de juego con el tradicional número 10 y una indumentaria especialmente diseñada para la ocasión, en blanco y dorado, con referencias a los mosaicos bizantinos característicos de la ciudad de Rávena.
Durante el encuentro, el brasileño mostró algunos destellos de su calidad técnica y participó en la acción que terminó con el primer tanto del Ravenna. Al minuto 36, Ronaldinho entregó un pase a Lorenzo Lonardi, quien asistió a Giulio Donati para marcar el 1-0. Al finalizar la primera mitad, el astro abandonó el terreno de juego entre aplausos y una ovación de los aficionados. Posteriormente, Simone Rabbi anotó el segundo gol al minuto 58 para sellar el triunfo de su equipo.
Aunque Ronaldinho anunció oficialmente su retiro en 2018, su último partido profesional había sido con el Fluminense de Brasil en septiembre de 2015. Su incorporación al Ravenna fue anunciada en junio de 2026 y también contempla su participación como accionista del club. Tras su regreso, el brasileño dejó abierta la posibilidad de volver a jugar si el presidente de la institución lo convoca. Durante su carrera conquistó el Mundial de 2002, el Balón de Oro de 2005 y la Liga de Campeones de 2006 con el Barcelona, consolidándose como uno de los futbolistas más reconocidos de su generación.