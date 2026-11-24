La CONMEBOL y la Concacaf confirmaron que Estados Unidos albergará la Copa América 2028. La 49.ª edición del torneo se disputará del 9 de junio al 9 de julio, como parte de la renovación del acuerdo de organización conjunta entre ambas confederaciones.

La competencia reunirá a 16 selecciones, entre ellas las diez de la CONMEBOL y seis de la Concacaf. Los cupos de la Concacaf se definirán por resultados deportivos en la Copa Oro 2027, programada del 17 de junio al 11 de julio. Las confederaciones aún no han detallado cómo se asignarán esas seis plazas.

Para disputar la Copa Oro, El Salvador deberá superar a Curazao en una serie de ida y vuelta en marzo de 2027. La Selecta llegó a esa ronda preliminar tras vencer a Saint Martin por 5-1 en el marcador global de la Liga de Naciones.

Estados Unidos volverá a recibir el torneo cuatro años después de la edición de 2024, en la que Argentina se coronó al vencer 1-0 a Colombia en la final. Las ciudades sede, los estadios y el calendario de partidos se anunciarán más adelante.

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