Deportes
La Bocana recibe el Mundial Juvenil de Surf 2026 con 48 competidores
Playa La Bocana, en La Libertad Costa, será sede del Mundial Juvenil de Surf de la World Surf League (WSL) del miércoles 25 al domingo 29 de noviembre. El torneo reunirá a 24 surfistas en la rama masculina y 24 en la femenina.
Los participantes llegan de siete regiones del circuito mundial. La primera ronda tendrá ocho series de tres surfistas por rama. Quien gane cada serie avanzará directamente a la tercera ronda, mientras que los otros dos competirán en una ronda eliminatoria.
El salvadoreño Manuel Castellanos abrirá su participación ante el brasileño Ryan Kainalo y el portugués Jaime Veselko. En la rama femenina, Sophia Ramos competirá en su primera serie contra la estadounidense Bella Kenworthy y la australiana Milla Coco Brown.
Además del título mundial juvenil, los campeones de ambas ramas obtendrán un cupo directo en el Challenger Series de 2027, el circuito que ofrece una vía de clasificación a la máxima categoría del surf profesional.
Deportes
Copa América 2028 volverá a Estados Unidos y la Copa Oro definirá seis cupos
La CONMEBOL y la Concacaf confirmaron que Estados Unidos albergará la Copa América 2028. La 49.ª edición del torneo se disputará del 9 de junio al 9 de julio, como parte de la renovación del acuerdo de organización conjunta entre ambas confederaciones.
La competencia reunirá a 16 selecciones, entre ellas las diez de la CONMEBOL y seis de la Concacaf. Los cupos de la Concacaf se definirán por resultados deportivos en la Copa Oro 2027, programada del 17 de junio al 11 de julio. Las confederaciones aún no han detallado cómo se asignarán esas seis plazas.
Para disputar la Copa Oro, El Salvador deberá superar a Curazao en una serie de ida y vuelta en marzo de 2027. La Selecta llegó a esa ronda preliminar tras vencer a Saint Martin por 5-1 en el marcador global de la Liga de Naciones.
Estados Unidos volverá a recibir el torneo cuatro años después de la edición de 2024, en la que Argentina se coronó al vencer 1-0 a Colombia en la final. Las ciudades sede, los estadios y el calendario de partidos se anunciarán más adelante.
Nacionales -deportes
Marcelo Arévalo y Mate Pavic cierran su ciclo como dupla con el subcampeonato del Nitto ATP Finals
El tenista salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavic finalizaron como subcampeones del Nitto ATP Finals tras caer 6-3, 6-7 y 6-10 ante los franceses Theo Arribage y Albano Olivetti en el partido decisivo disputado en el Inalpi Arena.
El encuentro se extendió durante una hora y 30 minutos en un duelo parejo en el que la dupla francesa se impuso en el desempate definitivo para conquistar el título por primera vez, dejando sin corona a la pareja salvadoreño-croata en el torneo que reúne a las ocho mejores duplas de la temporada.
Al término del compromiso, Arévalo se mostró visiblemente emocionado al pronunciar su discurso frente a sus padres, su esposa e hijos, en una jornada marcada también por el cierre de su etapa competitiva junto a Pavic. Ambos jugaron tres temporadas consecutivas como pareja en el circuito profesional, alcanzando en los tres años el Nitto ATP Finals y sumando dos subcampeonatos antes de separar sus caminos.
Tras su paso por Italia, Arévalo viajará a El Salvador para disputar el torneo ATP Challenger El Salvador Open by Diana, cuya etapa de clasificación arranca este domingo, haciendo dupla con el mexicano Miguel Reyes Varela, con quien ya compartió equipo anteriormente.
Internacionales -deportes
Barcelona firma una remontada de tres goles en diez minutos frente al Villarreal en el Spotify Camp Nou
El FC Barcelona protagonizó una reacción en la segunda mitad para darle la vuelta al marcador ante el Villarreal en el Spotify Camp Nou, firmando tres anotaciones en un lapso de diez minutos en un compromiso correspondiente a LaLiga disputado este 22 de noviembre.
El conjunto visitante tomó ventaja temprana en el marcador con los tantos de Tajon Buchanan (5’) y Tany Oluwaseyi (7’), complicando el panorama azulgrana en los primeros compases del encuentro.
Tras el descanso, el cuadro local elevó su ritmo y dio vuelta a la historia en una ráfaga ofensiva: Gerard Martín descontó al minuto 57’, Fermín López igualó las acciones al 61’ y Pau Navarro concretó la remontada al 67’. En el plano individual, Lamine Yamal repuso su nivel en el complemento tras errar un lanzamiento desde el punto penal, mientras que Pedri aportó una asistencia clave bajo el respaldo de la afición en las gradas.
Con este triunfo, el Barcelona sostiene una ventaja de tres puntos en lo más alto de la clasificación y alcanza los 51 goles convertidos en 13 partidos disputados en el torneo.