El Deportivo Alavés venció 2-1 al Real Madrid este sábado 28 de noviembre en el Santiago Bernabéu y cortó la racha de diez victorias consecutivas del equipo de José Mourinho en todas las competiciones. El partido, correspondiente a la jornada 14 de LaLiga, terminó con una expulsión tras la revisión de un penal.

Toni Martínez aprovechó un error de Dean Huijsen para adelantar al Alavés en la primera parte. Tras el descanso, Ángel Pérez amplió la ventaja con un pase de Mariano Díaz. Kylian Mbappé descontó y el Madrid estuvo cerca de empatar con un cabezazo de Carlos Espí que dio en el poste.

La jugada más discutida llegó en el tramo final. El árbitro César Soto Grado señaló penal tras una caída de Jude Bellingham en el área. Tras revisar la acción en el monitor del VAR, anuló el penal y le mostró al inglés la segunda amarilla por considerar que había simulado la falta.

El Alavés consiguió su tercera victoria en el Bernabéu en la historia de LaLiga. Al terminar el encuentro, el Real Madrid quedó a tres puntos del líder Barcelona y a uno del Atlético de Madrid.

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