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VIDEOS – Muere Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, tras un choque durante el partido ante el Andorra
El delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel Alameda, de 30 años, falleció este martes 3 de noviembre en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde permanecía ingresado en cuidados intensivos. El club confirmó su muerte después del grave incidente que sufrió el lunes durante el encuentro de Segunda División frente al FC Andorra.
🖤 EL FÚTBOL LLORA A JESÚS DE MIGUEL
El delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel Alameda (30 años), ha fallecido este martes 3 de noviembre a las 8:00 horas en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
Un trágico final tras el violento choque que sufrió anoche en el Heliodoro Rodríguez López. En el minuto 97, con el partido empatado 2-2 frente al FC Andorra, el portero Jesús Owono salió casi hasta el círculo central y le impactó con la rodilla en el pecho mientras De Miguel iniciaba un contragolpe. El delantero quedó inconsciente, sufrió una parada cardiorrespiratoria y fue evacuado de urgencia. El árbitro expulsó a Owono con roja directa y suspendió el encuentro.
El CD Tenerife lo comunicó con un mensaje desgarrador:
“Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad… No hay palabras de consuelo. Estamos junto a su desolada familia y a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia solicita máximo respeto a su privacidad.”
De Miguel, madrileño conocido como Demi, era una pieza clave del Tenerife. Había cumplido el sueño de jugar en la isla, aportó goles decisivos en el ascenso y dejaba una trayectoria construida con esfuerzo y humildad. Era padre de una niña.
Owono, por su parte, está devastado. Cerró sus redes sociales ante los insultos y quería disculparse en privado con la familia. El entorno del Andorra insiste en que no hubo intención de hacer daño: fue una acción que salió terriblemente mal.
Hoy el fútbol se detiene. Un partido más se convirtió en la peor pesadilla.
Descansa en paz, Jesús. 🖤🕊️
#DEPJesúsDeMiguel #Tenerife #Fútbol #Heliodoro
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 3, 2026
La acción ocurrió en el tiempo añadido del partido, disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. De Miguel corría para disputar un balón largo cuando chocó con el guardameta visitante, Jesús Owono, quien había salido de su área para despejar. El delantero recibió un fuerte golpe en el pecho y sufrió una parada cardiorrespiratoria.
Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda.
No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace.
La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos.
🖤 DEP
— CD Tenerife 🏴 (@CDTOficial) November 3, 2026
Los servicios médicos lo atendieron sobre el césped antes de trasladarlo en ambulancia al hospital. El encuentro fue suspendido con empate 2-2 y Owono recibió una tarjeta roja directa. Aunque inicialmente se informó que el atacante estaba estable dentro de la gravedad, posteriormente el Tenerife comunicó un empeoramiento neurológico.
Momentos emotivos a la llegada de Dani Fernández, centrocampista del CD Tenerife, en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. https://t.co/a1v8K0IvSb
— Deportes TVCanaria (@deportetvC) November 3, 2026
De Miguel había llegado al conjunto tinerfeño en el verano de 2025 procedente del Castellón. Su fallecimiento provocó mensajes de condolencias del Andorra y de clubes como Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. La familia agradeció las muestras de apoyo y pidió respeto a su privacidad.
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¡A romper la alcancía! Los millones que lloverán en Milwaukee tras hacer historia
Los Milwaukee Brewers hicieron historia al consagrarse campeones de las Grandes Ligas por primera vez, un logro que no solo representa el trofeo más codiciado del béisbol, sino también un premio económico multimillonario para toda la organización.
¿De dónde sale el dinero de los premios?
A diferencia de otras ligas profesionales, en la MLB el dinero para los campeones no proviene de un cheque fijo del equipo, sino de un fondo colectivo conocido como el “players’ pool”. Este fondo se alimenta directamente de los ingresos de taquilla obtenidos durante los partidos de postemporada:
50% de los ingresos de la Wild Card Series.
60% de los primeros tres juegos de las Series Divisionales (ALDS y NLDS).
60% de los primeros cuatro juegos de las Series de Campeonato (ALCS y NLCS) y de la Serie Mundial.
Para este 2026, se proyecta que el fondo total supere los $130 millones de dólares. De este pozo total, el equipo campeón recibe el 36%, mientras que el subcampeón se queda con el 24%, y el resto se distribuye entre los demás equipos eliminados según su avance en octubre.
¿Cuánto dinero ganarán los jugadores?
Aunque la cifra exacta por cada participación completa se define al finalizar el reparto interno, los antecedentes muestran un aumento considerable:
En 2025, los Dodgers de Los Ángeles entregaron participaciones completas cercanas a los $485,000 dólares por cabeza.
Con un fondo aún mayor en 2026, se estima que la cifra por una participación completa supere los $500,000 dólares para los integrantes de los Milwaukee Brewers.
Tradición y reparto inclusivo
El dinero del premio no se limita únicamente a las grandes estrellas del diamante. Antes de que inicien los Playoffs, los propios jugadores votan y deciden cómo dividir el fondo acumulado en participaciones completas y parciales.
Gracias a esto, el bono económico también se extiende a:
Entrenadores y cuerpo técnico.
Utileros y personal médico.
Empleados del clubhouse.
Esta tradición reconoce el esfuerzo y la dedicación de todo el equipo y el personal de apoyo que contribuyó a lo largo de la temporada para alcanzar el campeonato histórico de la franquicia.
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El City cae en casa y el United se hunde en Londres
Mal fin de semana para los gigantes de Mánchester. En la novena jornada de la Premier League, el líder Manchester City sufrió una sorpresiva derrota por 0-1 frente al Brighton en el Etihad Stadium, mientras que el Manchester United continuó su profunda crisis al caer 2-0 en su visita al Chelsea en Stamford Bridge.
El City, que apenas tres días antes había eliminado al propio Brighton en la Copa de la Liga, no pudo repetir la fórmula. Un gol tempranero del sueco Yasin Ayari al minuto 11 bastó para sellar el 0-1 e infligir a los citizens su segunda derrota consecutiva en la liga, tras el tropiezo de la semana pasada ante el Aston Villa. Pese al traspié, el equipo de Pep Guardiola se mantiene en lo más alto de la tabla con 21 puntos, empatado con el Arsenal, que visitará al Liverpool. El Brighton, por su parte, se afianza en la tercera posición con 19 unidades.
Por su parte, la situación del Manchester United es crítica. Los Red Devils cayeron 2-0 ante el Chelsea con tantos de Morgan Rogers (50′) y Cole Palmer (64′), este último de penal tras una falta cometida por Lisandro Martínez, quien terminó expulsado por doble amarilla.
Con este resultado, el equipo dirigido por Michael Carrick se hunde en la decimosexta posición con apenas siete puntos, encadenando su segunda derrota consecutiva en liga y la cuarta en los últimos cinco partidos entre todas las competiciones.
El panorama europeo tampoco es alentador para los de Old Trafford, que marchan en el puesto 20 de la fase de la Liga de Campeones antes de medirse a la Roma.
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Canelo destroza a Mbilli y reconquista el mundo a puros bombazos
La noche en la Kingdom Arena se convirtió en una auténtica pesadilla para el francés Christian Mbilli, quien aprendió por las malas que al monstruo sagrado del boxeo mexicano jamás se le da por muerto. En una exhibición implacable de inteligencia, maestría y poderío, Saúl ‘Canelo’ Álvarez firmó una paliza de 12 rounds para barrer en las tarjetas por decisión unánime (115-112, 116-111 y 117-110) y arrebatarle el cetro mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).
Desde el primer campanazo, el retador europeo intentó abrumar con un volumen frenético de golpes, buscando intimidar al ícono tapatío. Sin embargo, la respuesta del mexicano fue una clase magistral de veterano: se plantó con absoluta serenidad, borró los intentos de ataque del galo con una defensa impecable y comenzó a tejer un contragolpe quirúrgico que martilló el rostro de Mbilli una y otra vez.
A medida que los asaltos avanzaban, la frustración se apoderó por completo de la esquina francesa. En el octavo episodio, la desesperación fue tan evidente que a Mbilli le descontaron un punto por conectar un golpe ilegal en la nuca del mexicano, una estocada que terminó por sepultar cualquier esperanza de sorpresa. Lejos de amilanarse, el europeo se lanzó al frente en el último round buscando el milagro del nocaut, pero se topó con una muralla infranqueable que lo manejó a placer hasta el último segundo.
Con esta categórica victoria, el tetracampeón mundial mejoró su récord profesional a 64-3-2 con 39 nocauts, demostrando que los fantasmas de su tropiezo ante Terence Crawford quedaron oficialmente en el olvido. Por su parte, Mbilli sufrió el primer descalabro de su carrera y dejó su foja en 29-1-1.
Al término de la contienda, un eufórico Canelo dejó claro que la cima del boxeo mundial todavía le pertenece y que el retiro sigue estando muy lejos en el horizonte:
«Quiero descansar, quiero seguir aprendiendo, trabajar duro, pero en este momento me tomaré un par de semanas de descanso y después volveré», sentenció el monarca, mandando un recado fulminante a todos sus detractores.
El rey ha vuelto a su trono, la jerarquía se ha impuesto en tierras árabes y el boxeo mexicano celebra por todo lo alto.
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