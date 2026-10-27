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Un meme de Mbappé desata polémica en China: CCTV suspende emisiones de LaLiga y marcas rompen contratos
Una respuesta de Kylian Mbappé sobre su meme favorito terminó provocando consecuencias para el fútbol español en China. La televisión estatal CCTV suspendió las retransmisiones de LaLiga y retiró anuncios protagonizados por el delantero del Real Madrid, mientras varias empresas anunciaron el fin de sus acuerdos comerciales con el futbolista.
La controversia surgió durante una entrevista en el programa The Bridge, cuando el francés recordó un montaje que superpone su rostro al de Mao Zedong, fundador de la República Popular China. “Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino”, comentó. También explicó que compartía ese contenido con sus amigos, lo que generó críticas al difundirse el video.
La reacción alcanzó a patrocinadores como Dongpeng Beverage, Mengniu y Milkground, que anunciaron la ruptura de sus vínculos con el jugador. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, advirtió que las expresiones que hieran los sentimientos del pueblo chino encontrarán rechazo social. La medida televisiva afecta a las emisiones de CCTV; los encuentros de LaLiga continúan en su calendario deportivo.
Este martes 27 de octubre, Mbappé pidió disculpas públicas, reconoció que su comentario fue desacertado y expresó respeto por el pueblo chino y su historia. LaLiga también se disculpó y aclaró que las declaraciones fueron realizadas a título personal. Su presidente, Javier Tebas, aseguró que la organización trabaja con sus socios en China para abordar una controversia que ya tiene repercusiones comerciales y televisivas.
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Otro golpe al Barcelona tras el Clásico: Xavi Espart estará siete semanas fuera por lesión
El Barcelona perdió el Clásico y también a una de sus alternativas en defensa. Xavi Espart estará aproximadamente siete semanas de baja por una lesión en el tobillo derecho sufrida durante la derrota por 1-2 ante el Real Madrid, disputada el domingo 25 de octubre en el Camp Nou.
Las pruebas médicas realizadas el lunes confirmaron una lesión en la sindesmosis del tobillo derecho, según informó el club. El canterano tuvo que abandonar el encuentro después de una acción con Aurélien Tchouaméni y fue sustituido por Alejandro Balde antes de finalizar la primera mitad.
Su ausencia complica las decisiones de Hansi Flick, que ya afrontó el duelo sin Jules Koundé, Eric García y Andreas Christensen. Espart había ganado protagonismo esta temporada y su lesión reduce todavía más las opciones para cubrir los laterales durante las próximas jornadas.
El plazo anunciado apunta a una posible recuperación hacia mediados de diciembre, siempre que su evolución sea favorable; el Barcelona no ha fijado una fecha definitiva de regreso. Mientras tanto, el cuerpo técnico deberá reorganizar la defensa para afrontar los compromisos de LaLiga y la Champions League.
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Harry Kane gana el Balón de Oro 2026 y el fútbol español arrasa en otros premios
El delantero inglés Harry Kane se coronó con el Balón de Oro 2026 en la gala celebrada en el London Palladium de Londres, convirtiéndose en el primer jugador de su país en recibir el galardón desde Michael Owen en 2001. El atacante del Bayern Múnich superó a Kylian Mbappé y Lamine Yamal tras una temporada en la que anotó 73 goles entre club y selección. Kane también se llevó el Trofeo Gerd Müller como máximo goleador del año.
En la categoría femenina, Alexia Putellas conquistó su tercer Balón de Oro, sumándose a una noche de dominio español. Lamine Yamal recibió el Premio Kopa al mejor jugador joven por tercera ocasión consecutiva, mientras que Vicky López obtuvo el reconocimiento en la rama femenina. Luis de la Fuente fue elegido mejor entrenador masculino y Unai Simón el mejor portero, ambos por su trabajo con la selección de España.
El París Saint-Germain se llevó el premio al mejor club masculino de la temporada y el FC Barcelona hizo lo propio en la categoría femenina, donde también destacaron Pere Romeu como mejor entrenadora y Cata Coll como mejor portera. Bukayo Saka recibió el Premio Sócrates por su labor social, y la mexicana Charlyn Corral fue reconocida como máxima goleadora femenina.
La ceremonia, que se realizó por primera vez fuera de París para conmemorar la 70ª edición del premio de France Football, cerró con el reconocimiento a los protagonistas de una temporada marcada por el alto nivel competitivo. Kane celebró el premio en su ciudad natal, mientras que el fútbol español acumuló varios de los galardones individuales más importantes de la noche.
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¡Terremoto y escándalo en el Camp Nou! Mbappé destroza el invicto del Barça con un golpe mortal en el último suspiro
El planeta fútbol se detuvo para presenciar un Clásico sencillamente apocalíptico correspondiente a la Jornada 10 de LaLiga. En una batalla campal donde nadie regaló un solo milímetro y la tensión se cortaba con cuchillo ante más de 60% de posesión local, el orgullo blaugrana chocó contra la pegada criminal y celestial de un Real Madrid que olió sangre y no perdonó. ¡Una auténtica locura sobre el césped que terminó en trifulca e infarto!
El primer mazazo de oro (41′): Cuando el partido se jugaba al límite y el Spotify Camp Nou apenas respiraba, apareció el depredador total. Kylian Mbappé aprovechó un espacio letal, demostró una frialdad quirúrgica y, con absoluta categoría, silenció el feudo culé para abrir la lata antes del descanso. ¡Golpe psicológico devastador!
La furia blaugrana y el empate (61′): El Barça estaba obligado a reaccionar en su casa y encontró la llave tras un mal despeje madridista en un córner. Raphinha —asistido por Pedri— se elevó con rabia pura y firmó el empate provisional que encendía la ilusión de la grada y ponía el estadio patas arriba.
Los locales apretaron con todo, buscando la remontada con internadas de Lamine Yamal y De Jong.
El zarpazo letal y la estocada final (87′): Cuando el cronómetro asfixiaba, el partido agonizaba y el empate parecía inamovible, se desató la locura absoluta. Eduardo Camavinga condujo una contra magistral, vio el desmarque de su compatriota y asistió para que Mbappé firmara su doblete agónico. Silencio sepulcral, estallido en el banquillo merengue y tres puntos de oro directo al zurrón blanco (1-2).
Tensión e ira sobre el pitazo final: Con los ánimos caldeados por el gol tardío, el encuentro terminó con un pequeño conato de trifulca y bronca entre jugadores sobre el césped, coronando una tarde de máxima revoluciones.
Pese a este mazazo tremendo en su propia casa y a perder la imbatibilidad en la temporada, el FC Barcelona se aferra con uñas y dientes a la cima, manteniendo el liderato de LaLiga gracias al colchón de puntos acumulado. Sin embargo, el eterno rival ha dado un golpe de autoridad histórico para ponerse a tiro de piedra, dejando la liga completamente desatada y sin margen de error.
¡Nadie puede respirar en este campeonato!