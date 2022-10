Se viraliza la mira de «Pipo» Inzaghi tras penalti no pitado al Barcelona F.C.￼

Rio Ferdinand es conocido por su impecable historia con el Manchester United y uno de los futbolistas que le dio al club momentos de gloria. Aunque en esta oportunidad, el inglés ha querido defender a Casemiro, quien teóricamente es el fichaje estrella de los “Diablos Rojos”, pero que no ha podido contar con toda la confianza del entrenador Erik Ten Hag.

Es importante resaltar que, el brasileño dejó al Real Madrid después de ganar la Supercopa de Europa y aterrizó en Manchester con un estatus de superestrella, pero que de alguna u otra manera, no ha podido sumar partidos seguidos como titular; siendo este un punto clave para ser criticado por la prensa inglesa.

Algunos responsables en generar un sin fin de criticas para el brasileño, fueron los colaboradores del programa YouTube Vibe with FIVE y quienes recibieron una fuerte respuesta de Ferdinand que, nunca dudó en apoyar a Casemiro.

“¿Que Casemiro no ha demostrado su calidad? Cállate, estás diciendo tonterías. Casemiro está recibiendo las sobras. Fue el MVP en la final de la Champions hace unos meses y esa fue la quinta Liga de Campeones que ganó. En el Real Madrid, fue el ancla. Aquí le han dado las sobras. No se le puede juzgar”, comentó Rio Ferdinand.

“Quieres decirme que vas a comprar a alguien que es considerado como uno de los mejores, si no el mejor, centrocampistas de contención y vas a decir que vas a comprarlo, pero como no ha entrenado bien, no lo voy a poner a jugar. Es una blasfemia lo que estoy escuchando aquí, es una estupidez“, prosiguió el inglés.

Asimismo, no se debe olvidar que el brasileño también fue adquirido por el Manchester United por una importante suma de dinero superior a los $60 millones de dólares, por lo que la fanaticada esperaba que de manera rápida se encargara de liderar el mediocampo.

“Casemiro ganó cinco Champions League. Es un centrocampista defensivo fantástico, si no el mejor centrocampista defensivo del mundo, y llegó al Manchester United. Me pregunto qué tipo de impacto está teniendo esto en él esta situación. Debe estar pensando. Me alegro de haber venido al United, pero no me siento respetado aquí viendo lo que he hecho. Me extrañaría que no fuera así”, finalizó Ferdinand.

De esta manera, solamente se deberá esperar que tanto le puede faltar al brasileño para estar todos los días en la titularidad del esquema de Erik Ten Hag y más cuando el club viene de recibir una goleada por el Manchester City, lo cual pudiera ser clave para el futuro de muchos jugadores en la presente temporada.