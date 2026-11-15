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¡Ronaldinho vuelve a las canchas! Juega 45 minutos con el Ravenna y participa en la victoria tras 11 años de retiro
El legendario futbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho volvió a disputar un partido oficial este domingo 15 de noviembre, después de más de 11 años alejado de las canchas. A sus 46 años, el exjugador del FC Barcelona y AC Milan vistió la camiseta del Ravenna, equipo de la tercera división italiana, en el derbi frente al Forlì, donde disputó 45 minutos y contribuyó en la jugada que permitió abrir el marcador. El encuentro terminó con victoria de 2-0 para el conjunto italiano.
El regreso del campeón del mundo con Brasil en 2002 generó una gran expectativa entre los aficionados, quienes llenaron el estadio Bruno Benelli. Debido a la demanda de entradas, fue necesario habilitar 1,800 localidades adicionales, elevando la capacidad del recinto hasta los 6,500 espectadores. Ronaldinho saltó al terreno de juego con el tradicional número 10 y una indumentaria especialmente diseñada para la ocasión, en blanco y dorado, con referencias a los mosaicos bizantinos característicos de la ciudad de Rávena.
Durante el encuentro, el brasileño mostró algunos destellos de su calidad técnica y participó en la acción que terminó con el primer tanto del Ravenna. Al minuto 36, Ronaldinho entregó un pase a Lorenzo Lonardi, quien asistió a Giulio Donati para marcar el 1-0. Al finalizar la primera mitad, el astro abandonó el terreno de juego entre aplausos y una ovación de los aficionados. Posteriormente, Simone Rabbi anotó el segundo gol al minuto 58 para sellar el triunfo de su equipo.
Aunque Ronaldinho anunció oficialmente su retiro en 2018, su último partido profesional había sido con el Fluminense de Brasil en septiembre de 2015. Su incorporación al Ravenna fue anunciada en junio de 2026 y también contempla su participación como accionista del club. Tras su regreso, el brasileño dejó abierta la posibilidad de volver a jugar si el presidente de la institución lo convoca. Durante su carrera conquistó el Mundial de 2002, el Balón de Oro de 2005 y la Liga de Campeones de 2006 con el Barcelona, consolidándose como uno de los futbolistas más reconocidos de su generación.
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Inglaterra vence 3-2 a España y acaba con su racha de 43 partidos sin perder
Inglaterra derrotó este domingo 15 de noviembre de 2026 a España por 3-2 en el estadio Metropolitano de Madrid, en el cierre de la fase de grupos de la UEFA Nations League. Con el triunfo, los ingleses se quedaron con el primer lugar del grupo A3 y avanzan a cuartos de final como líderes, mientras que la selección española, vigente campeona del mundo, terminó en segundo lugar.
El partido comenzó con dominio inglés. Harry Kane abrió el marcador de penal en el minuto 45. En el segundo tiempo, Ezri Konsa (53’) y Ben White (57’) ampliaron la ventaja hasta el 0-3. España reaccionó tras la expulsión de Elliot Anderson por una falta sobre Lamine Yamal, que además generó un penal. Mikel Oyarzabal lo convirtió al 65’ y Nico Williams acercó a los locales al 2-3 en el minuto 75, en una contra asistida por Yamal. Pese a jugar con superioridad numérica en el tramo final y a generar varias ocasiones, los españoles no lograron el empate. James Trafford realizó paradas clave para sostener el resultado.
La derrota pone fin a una racha histórica de 43 partidos consecutivos sin perder de España, la más larga de una selección europea en competiciones oficiales según datos de Opta. El último revés de la Roja se había registrado en marzo de 2024 ante Colombia. En este mismo grupo, España había vencido 3-2 a Inglaterra en Wembley en septiembre, pero esta vez no pudo mantener la hegemonía. El encuentro se disputó con alta intensidad, con posesión favorable a España (alrededor del 64 %), pero mayor efectividad inglesa en los momentos clave.
El resultado confirma el buen momento de Inglaterra bajo Thomas Tuchel y deja a la selección de Luis de la Fuente con la necesidad de reponerse de cara a los cuartos de final de la Nations League. La racha de invicto de España había sido uno de los registros más destacados del fútbol internacional reciente, construida a base de victorias y empates que incluyeron la Eurocopa 2024 y el Mundial de 2026.
Internacionales -deportes
¡Portugal extraña a Cristiano Ronaldo! Dinamarca lo golea 4-1 en su propia casa
La selección de Portugal sufrió una dura derrota de 4-1 ante Dinamarca en la UEFA Nations League, durante su primer partido oficial sin Cristiano Ronaldo, dejando una amarga jornada para los aficionados lusos.
Rasmus Højlund fue la gran figura del encuentro al marcar un doblete, mientras que Pierre-Emile Højbjerg y Joachim Andersen completaron la goleada danesa en territorio portugués.
Portugal no encontró respuestas ante el contundente ataque visitante y llegó a estar perdiendo 4-0. Bernardo Silva logró descontar en los minutos finales para establecer el marcador definitivo.
La derrota, registrada en Braga, impidió que Portugal asegurara su clasificación a los cuartos de final de la Liga A y abrió interrogantes sobre el rendimiento del equipo en esta nueva etapa sin CR7.
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FC Barcelona permitirá guardar las cenizas de sus aficionados en el Camp Nou: estos serán los precios
El FC Barcelona anunció un innovador proyecto que permitirá a sus aficionados depositar sus cenizas o las de sus familiares fallecidos en el Spotify Camp Nou, para mantener su vínculo con el equipo incluso después de la muerte.
La iniciativa, denominada Memorial FC Barcelona, contará con 1,500 metros cuadrados, aproximadamente 26,000 espacios para urnas funerarias y 9,000 placas conmemorativas dedicadas a los seguidores azulgranas.
Los aficionados podrán contratar estos espacios por períodos de 10, 25 o 50 años, con precios desde 2,490 hasta 5,990 euros. Además, deberán pagar una cuota anual de mantenimiento de 70 euros.
El memorial estará ubicado cerca del terreno de juego y tendrá acceso independiente para recibir visitas. Su apertura está prevista para finales de 2027 y estará disponible para aficionados de cualquier país, sin necesidad de ser socios del club.