¡Ronaldinho vuelve a las canchas! Juega 45 minutos con el Ravenna y participa en la victoria tras 11 años de retiro

El legendario futbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho volvió a disputar un partido oficial este domingo 15 de noviembre, después de más de 11 años alejado de las canchas. A sus 46 años, el exjugador del FC Barcelona y AC Milan vistió la camiseta del Ravenna, equipo de la tercera división italiana, en el derbi frente al Forlì, donde disputó 45 minutos y contribuyó en la jugada que permitió abrir el marcador. El encuentro terminó con victoria de 2-0 para el conjunto italiano.

El regreso del campeón del mundo con Brasil en 2002 generó una gran expectativa entre los aficionados, quienes llenaron el estadio Bruno Benelli. Debido a la demanda de entradas, fue necesario habilitar 1,800 localidades adicionales, elevando la capacidad del recinto hasta los 6,500 espectadores. Ronaldinho saltó al terreno de juego con el tradicional número 10 y una indumentaria especialmente diseñada para la ocasión, en blanco y dorado, con referencias a los mosaicos bizantinos característicos de la ciudad de Rávena.

Durante el encuentro, el brasileño mostró algunos destellos de su calidad técnica y participó en la acción que terminó con el primer tanto del Ravenna. Al minuto 36, Ronaldinho entregó un pase a Lorenzo Lonardi, quien asistió a Giulio Donati para marcar el 1-0. Al finalizar la primera mitad, el astro abandonó el terreno de juego entre aplausos y una ovación de los aficionados. Posteriormente, Simone Rabbi anotó el segundo gol al minuto 58 para sellar el triunfo de su equipo.

Aunque Ronaldinho anunció oficialmente su retiro en 2018, su último partido profesional había sido con el Fluminense de Brasil en septiembre de 2015. Su incorporación al Ravenna fue anunciada en junio de 2026 y también contempla su participación como accionista del club. Tras su regreso, el brasileño dejó abierta la posibilidad de volver a jugar si el presidente de la institución lo convoca. Durante su carrera conquistó el Mundial de 2002, el Balón de Oro de 2005 y la Liga de Campeones de 2006 con el Barcelona, consolidándose como uno de los futbolistas más reconocidos de su generación.