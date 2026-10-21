Real Madrid golea y Bayern y Arsenal empatan en partidazo: los resultados de la Champions de hoy

Lionel Messi anotó un doblete en la victoria 3-1 del Inter Miami sobre Atlanta United y alcanzó los 936 goles en su carrera profesional. El astro argentino, de 39 años, también participó en el primer tanto de su equipo y se consolidó como máximo goleador de la MLS con 26 anotaciones en la temporada.

El partido se disputó en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Germán Berterame abrió el marcador al minuto 45, tras una jugada en la que Messi encontró a Luis Suárez y este habilitó de cabeza al mexicano. En el segundo tiempo, Messi resolvió el encuentro con dos goles en apenas cuatro minutos: el primero a los 56’ tras una doble pared con Berterame, y el segundo a los 60’ después de ganar un duelo a Junior Alonso.

El entrenador Cristian “Kily” González destacó la actuación de su capitán: “No deja de sorprender al mundo. Lo que más me pone contento es que está feliz y, al estar feliz, se brinda como se brinda”. Con este resultado, el Inter Miami sumó su tercer triunfo consecutivo y se mantiene entre los primeros lugares de la Conferencia Este.

Messi sigue acercándose a la cifra histórica de los 1.000 goles. Su técnico confía en que lo logrará, asegurando que el argentino “le gusta los desafíos” y que este no será la excepción.

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