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¡Portugal extraña a Cristiano Ronaldo! Dinamarca lo golea 4-1 en su propia casa
La selección de Portugal sufrió una dura derrota de 4-1 ante Dinamarca en la UEFA Nations League, durante su primer partido oficial sin Cristiano Ronaldo, dejando una amarga jornada para los aficionados lusos.
Rasmus Højlund fue la gran figura del encuentro al marcar un doblete, mientras que Pierre-Emile Højbjerg y Joachim Andersen completaron la goleada danesa en territorio portugués.
Portugal no encontró respuestas ante el contundente ataque visitante y llegó a estar perdiendo 4-0. Bernardo Silva logró descontar en los minutos finales para establecer el marcador definitivo.
La derrota, registrada en Braga, impidió que Portugal asegurara su clasificación a los cuartos de final de la Liga A y abrió interrogantes sobre el rendimiento del equipo en esta nueva etapa sin CR7.
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FC Barcelona permitirá guardar las cenizas de sus aficionados en el Camp Nou: estos serán los precios
El FC Barcelona anunció un innovador proyecto que permitirá a sus aficionados depositar sus cenizas o las de sus familiares fallecidos en el Spotify Camp Nou, para mantener su vínculo con el equipo incluso después de la muerte.
La iniciativa, denominada Memorial FC Barcelona, contará con 1,500 metros cuadrados, aproximadamente 26,000 espacios para urnas funerarias y 9,000 placas conmemorativas dedicadas a los seguidores azulgranas.
Los aficionados podrán contratar estos espacios por períodos de 10, 25 o 50 años, con precios desde 2,490 hasta 5,990 euros. Además, deberán pagar una cuota anual de mantenimiento de 70 euros.
El memorial estará ubicado cerca del terreno de juego y tendrá acceso independiente para recibir visitas. Su apertura está prevista para finales de 2027 y estará disponible para aficionados de cualquier país, sin necesidad de ser socios del club.
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Muere a los 22 años el futbolista Wanis Honsor tras sufrir un paro cardíaco en un entrenamiento
El futbolista francés Wanis Honsor falleció a los 22 años tras sufrir un paro cardíaco durante un entrenamiento con el Saint-Denis FC, club de la isla de Reunión, territorio francés en el océano Índico.
Los equipos de emergencia acudieron al campo e intentaron reanimar al defensor, quien se desplomó durante la práctica.
Honsor se formó en el FC Rouen 1899, con cuyo primer equipo disputó tres partidos y marcó un gol en la temporada 2023-2024. También jugó en el UF Mâcon, el FC Dieppe y el FC Flers antes de incorporarse al Saint-Denis FC en enero de 2026.
El FC Rouen 1899 lamentó el fallecimiento y expresó sus condolencias a la familia del futbolista. La Federación Francesa de Fútbol también manifestó su apoyo al Saint-Denis FC y a la comunidad futbolística de Reunión.
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Arda Güler habría rechazado renovar con el Real Madrid y el PSG seguiría interesado
Arda Güler habría rechazado una propuesta del Real Madrid para extender su contrato hasta 2035, según versiones de la prensa turca. El mediapunta de 21 años también estaría en la mira del Paris Saint-Germain.
La propuesta atribuida al club español contemplaba un salario de 8 millones de euros anuales y una cláusula de rescisión de 800 millones. Las condiciones de la negociación no cuentan con confirmación oficial.
El interés del PSG ya había trascendido en agosto, cuando circularon versiones sobre una posible oferta de 115 millones de euros por el traspaso y un salario de 23 millones anuales para el futbolista. Esa cifra salarial sería casi el triple de la que el Madrid le habría ofrecido para renovar.
La supuesta negativa de Güler ha reavivado las versiones sobre un nuevo acercamiento del club parisino. Por ahora, no se ha confirmado que el PSG haya presentado otra oferta.