¡Portugal extraña a Cristiano Ronaldo! Dinamarca lo golea 4-1 en su propia casa

Arda Güler habría rechazado una propuesta del Real Madrid para extender su contrato hasta 2035, según versiones de la prensa turca. El mediapunta de 21 años también estaría en la mira del Paris Saint-Germain.

La propuesta atribuida al club español contemplaba un salario de 8 millones de euros anuales y una cláusula de rescisión de 800 millones. Las condiciones de la negociación no cuentan con confirmación oficial.

El interés del PSG ya había trascendido en agosto, cuando circularon versiones sobre una posible oferta de 115 millones de euros por el traspaso y un salario de 23 millones anuales para el futbolista. Esa cifra salarial sería casi el triple de la que el Madrid le habría ofrecido para renovar.

La supuesta negativa de Güler ha reavivado las versiones sobre un nuevo acercamiento del club parisino. Por ahora, no se ha confirmado que el PSG haya presentado otra oferta.

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