El Paris Saint-Germain empató 2-2 con la Roma este miércoles 25 de noviembre en el Parque de los Príncipes. El campeón defensor cedió sus primeros puntos en la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League y quedó segundo con 13 unidades, a dos del Real Madrid.

Mario Hermoso adelantó a la Roma al minuto 5, tras una jugada de Matías Soulé. El PSG igualó al 31 con un cabezazo de Illia Zabarnyi y se puso 2-1 al 62 con un penal convertido por Ousmane Dembélé, que acababa de ingresar.

Donyell Malen marcó de penal el 2-2 al minuto 78, tras una mano de Vitinha. El PSG buscó el gol de la victoria en el tramo final, pero el portero Mile Svilar detuvo un remate de Dembélé y aseguró el punto para la Roma.

El Real Madrid había goleado 5-1 al PSV Eindhoven el martes y cerró la jornada como único equipo con cinco victorias en cinco partidos. En la próxima fecha, el PSG visitará al Aston Villa el 8 de diciembre y el Madrid jugará ante el Arsenal un día después.

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