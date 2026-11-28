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Penal anulado, roja a Bellingham y batacazo del Real Madrid ante el Alavés
El Deportivo Alavés venció 2-1 al Real Madrid este sábado 28 de noviembre en el Santiago Bernabéu y cortó la racha de diez victorias consecutivas del equipo de José Mourinho en todas las competiciones. El partido, correspondiente a la jornada 14 de LaLiga, terminó con una expulsión tras la revisión de un penal.
Toni Martínez aprovechó un error de Dean Huijsen para adelantar al Alavés en la primera parte. Tras el descanso, Ángel Pérez amplió la ventaja con un pase de Mariano Díaz. Kylian Mbappé descontó y el Madrid estuvo cerca de empatar con un cabezazo de Carlos Espí que dio en el poste.
La jugada más discutida llegó en el tramo final. El árbitro César Soto Grado señaló penal tras una caída de Jude Bellingham en el área. Tras revisar la acción en el monitor del VAR, anuló el penal y le mostró al inglés la segunda amarilla por considerar que había simulado la falta.
El Alavés consiguió su tercera victoria en el Bernabéu en la historia de LaLiga. Al terminar el encuentro, el Real Madrid quedó a tres puntos del líder Barcelona y a uno del Atlético de Madrid.
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WWE confirma la muerte del luchador Bronson Reed a los 38 años
La WWE confirmó el fallecimiento de Jermaine Haley, conocido en el cuadrilátero como Bronson Reed. El luchador australiano murió el viernes 27 de noviembre de 2026 a los 38 años. La compañía atribuyó el deceso a «complicaciones médicas» y no precisó el diagnóstico.
Su última aparición en la WWE fue el 7 de noviembre en Crown Jewel, en Arabia Saudita. Durante un segmento del evento, Reed cayó sobre una mesa tras ser lanzado por Oba Femi. Tras la caída se reportó que sufrió lesiones, aunque la WWE no estableció en su comunicado un vínculo entre ese incidente y su muerte.
Reed debutó en la WWE en 2019. En NXT conquistó el Campeonato Norteamericano tras derrotar a Johnny Gargano y, en 2024, ganó la batalla real en memoria de André the Giant.
La empresa publicó un video en homenaje al luchador y expresó sus condolencias a su esposa Paige, a su hija, a sus compañeros y a sus seguidores.
Birkaç hafta önce ringde sahneden fırlatılması sonucu kaburgaları kırılan ve böbreği yırtılan 38 yaşındaki WWE güreşçisi Bronson Reed, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. https://t.co/IIBNFFoAlR
— BPT (@bpthaber) November 28, 2026
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La Roma frena al PSG y el Real Madrid queda como líder único de la Champions
El Paris Saint-Germain empató 2-2 con la Roma este miércoles 25 de noviembre en el Parque de los Príncipes. El campeón defensor cedió sus primeros puntos en la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League y quedó segundo con 13 unidades, a dos del Real Madrid.
Mario Hermoso adelantó a la Roma al minuto 5, tras una jugada de Matías Soulé. El PSG igualó al 31 con un cabezazo de Illia Zabarnyi y se puso 2-1 al 62 con un penal convertido por Ousmane Dembélé, que acababa de ingresar.
Donyell Malen marcó de penal el 2-2 al minuto 78, tras una mano de Vitinha. El PSG buscó el gol de la victoria en el tramo final, pero el portero Mile Svilar detuvo un remate de Dembélé y aseguró el punto para la Roma.
El Real Madrid había goleado 5-1 al PSV Eindhoven el martes y cerró la jornada como único equipo con cinco victorias en cinco partidos. En la próxima fecha, el PSG visitará al Aston Villa el 8 de diciembre y el Madrid jugará ante el Arsenal un día después.
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Barcelona golea 4-1 al Sabah en la Champions League con doblete de Anthony Gordon
El FC Barcelona venció 4-1 al Sabah FK este miércoles 25 de noviembre en el Estadio Olímpico de Bakú, Azerbaiyán. El equipo de Hansi Flick consiguió su cuarta victoria en cinco jornadas de la fase de liga de la Champions League.
Anthony Gordon abrió el marcador al minuto 31 al aprovechar un rechace del portero Stas Pokatilov. El delantero inglés volvió a marcar al 51 y Karim Adeyemi amplió la ventaja cuatro minutos después, tras un centro de Alejandro Balde.
Gabriel Jesus anotó el cuarto gol azulgrana al minuto 60 y Joy-Lance Mickels descontó para el Sabah al 63. Flick rotó su alineación y dejó a Raphinha en el banquillo de inicio. El brasileño ingresó en el segundo tiempo para sustituir a Gordon.
Con el triunfo, el Barcelona llegó a 12 puntos en la fase de liga. Su próximo compromiso europeo será el 8 de diciembre, cuando reciba al Manchester City.