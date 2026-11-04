Pelea campal en Brasil deja 53 expulsados en partido sub-20: aún no es récord Guinness oficial

El Barcelona y el Paris Saint-Germain protagonizaron dos de las victorias más contundentes de la jornada de Champions League de este martes 3 de noviembre. El conjunto azulgrana derrotó 3-0 al Aston Villa en el Spotify Camp Nou, mientras que el campeón defensor arrolló 6-0 al Villarreal como visitante, en el inicio de la cuarta fecha de la fase de liga.

Lamine Yamal abrió el marcador y Raphinha resolvió con un doblete en la segunda mitad para darle al Barcelona su tercera victoria en cuatro encuentros. El equipo de Hansi Flick se recuperó de la derrota ante el PSG y alcanzó los nueve puntos, igualando al Aston Villa, que perdió su paso perfecto en esta edición del torneo.

El PSG, por su parte, sentenció prácticamente el encuentro con cuatro goles en los primeros 17 minutos. João Neves, Désiré Doué y Senny Mayulu marcaron antes de que Fabián Ruiz completara esa ráfaga ofensiva. El español firmó su doblete tras el descanso y David Boly cerró la goleada en su debut en Champions. Los parisinos sumaron su cuarta victoria consecutiva y llegaron a 12 puntos.

La jornada también dejó una remontada del Manchester United, que venció 3-2 a la Roma después de estar dos goles abajo, con un doblete decisivo de Matheus Cunha. El Bayern Múnich ganó 2-0 al Atlético de Madrid con tantos de Lennart Karl y Konrad Laimer. La cuarta fecha continuará el miércoles 4 de noviembre, con compromisos como AEK Atenas–Real Madrid y Fenerbahçe–Liverpool.

Todos los marcadores del martes 3 de noviembre

Partido Resultado Barcelona–Aston Villa 3-0 Villarreal–PSG 0-6 Atlético de Madrid–Bayern Múnich 0-2 Manchester United–Roma 3-2 Feyenoord–Inter 0-3 Galatasaray–Stuttgart 2-0 Shakhtar Donetsk–Sporting de Portugal 0-1 LASK–Slovan Bratislava 4-0 Bodø/Glimt–Lille 0-0

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