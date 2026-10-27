Otro golpe al Barcelona tras el Clásico: Xavi Espart estará siete semanas fuera por lesión

El planeta fútbol se detuvo para presenciar un Clásico sencillamente apocalíptico correspondiente a la Jornada 10 de LaLiga. En una batalla campal donde nadie regaló un solo milímetro y la tensión se cortaba con cuchillo ante más de 60% de posesión local, el orgullo blaugrana chocó contra la pegada criminal y celestial de un Real Madrid que olió sangre y no perdonó. ¡Una auténtica locura sobre el césped que terminó en trifulca e infarto!

El primer mazazo de oro (41′): Cuando el partido se jugaba al límite y el Spotify Camp Nou apenas respiraba, apareció el depredador total. Kylian Mbappé aprovechó un espacio letal, demostró una frialdad quirúrgica y, con absoluta categoría, silenció el feudo culé para abrir la lata antes del descanso. ¡Golpe psicológico devastador!

La furia blaugrana y el empate (61′): El Barça estaba obligado a reaccionar en su casa y encontró la llave tras un mal despeje madridista en un córner. Raphinha —asistido por Pedri— se elevó con rabia pura y firmó el empate provisional que encendía la ilusión de la grada y ponía el estadio patas arriba.

Los locales apretaron con todo, buscando la remontada con internadas de Lamine Yamal y De Jong.

El zarpazo letal y la estocada final (87′): Cuando el cronómetro asfixiaba, el partido agonizaba y el empate parecía inamovible, se desató la locura absoluta. Eduardo Camavinga condujo una contra magistral, vio el desmarque de su compatriota y asistió para que Mbappé firmara su doblete agónico. Silencio sepulcral, estallido en el banquillo merengue y tres puntos de oro directo al zurrón blanco (1-2).

Tensión e ira sobre el pitazo final: Con los ánimos caldeados por el gol tardío, el encuentro terminó con un pequeño conato de trifulca y bronca entre jugadores sobre el césped, coronando una tarde de máxima revoluciones.

Pese a este mazazo tremendo en su propia casa y a perder la imbatibilidad en la temporada, el FC Barcelona se aferra con uñas y dientes a la cima, manteniendo el liderato de LaLiga gracias al colchón de puntos acumulado. Sin embargo, el eterno rival ha dado un golpe de autoridad histórico para ponerse a tiro de piedra, dejando la liga completamente desatada y sin margen de error.

¡Nadie puede respirar en este campeonato!

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