Messi recibe el Princesa de Asturias 2026: un premio a su legado deportivo y su labor por la infancia

Lionel Messi recibió este viernes 23 de octubre el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en el Teatro Campoamor de Oviedo, España. La distinción reconoce su extraordinaria trayectoria futbolística, pero también su influencia fuera de las canchas: el jurado destacó su trabajo solidario para facilitar el acceso a la educación y la salud de niños en situación de vulnerabilidad.

La elección del argentino se anunció el 3 de junio, entre 27 candidaturas de 12 nacionalidades, por un jurado presidido por la nadadora paralímpica Teresa Perales. En su valoración sobresalieron el talento, la constancia, la humildad y el compromiso de Messi con el juego colectivo. A sus éxitos deportivos se suma su labor como embajador de buena voluntad de UNICEF desde 2010 y el apoyo a proyectos infantiles mediante la Fundación Leo Messi.

El galardón distingue trayectorias que convierten al deporte en una herramienta de beneficio social, por lo que su alcance va más allá de los resultados de una temporada. Cada una de las ocho categorías de los Premios Princesa de Asturias incluye 50,000 euros, una escultura de Joan Miró, un diploma y una insignia. En el caso de Messi, el reconocimiento reúne una carrera marcada por ocho Balones de Oro, 35 títulos con el Barcelona y la conquista del Mundial de Catar 2022 con Argentina.

La visita del futbolista también tuvo un componente educativo: antes de la ceremonia participó en un encuentro con niños y jóvenes en el Palacio de los Deportes de Oviedo, vinculado al programa cultural «Toma la palabra». Así, la entrega del premio puso en primer plano tanto sus logros profesionales como los valores que el jurado considera parte esencial de su legado.

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