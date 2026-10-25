¡Insólito! Juez determina que la emoción por un gol es una “fuerza de la naturaleza” imparable y libera a hincha caótico

Tras dos años de batalla legal, un tribunal dictaminó que la física del descontrol futbolero exime de culpa a un aficionado que se convirtió en una “estrella fugaz humana” directo sobre la fanaticada rival.

Lo que comenzó como un festejo eufórico de último minuto en la FA Cup terminó convirtiéndose en uno de los episodios más bizarros y comentados en la historia judicial deportiva. Tras un largo y sufrido proceso legal que se extendió por dos años, la justicia dictó sentencia a favor de John Ryan, un hincha del Maidstone United de 62 años, quien protagonizó un histórico y accidentado «aterrizaje forzoso» sobre los asientos del equipo rival, el Ipswich Town.

Los hechos ocurrieron en medio de la euforia desatada por una sorpresiva victoria por 2-1. Según los reportes y las imágenes difundidas por N+ Univisión, el agónico gol provocó tal descarga de adrenalina en Ryan que este perdió por completo el control de su cuerpo, precipitándose desde lo alto de la tribuna y cayendo estrepitosamente sobre otros seguidores que disfrutaban pacientemente del encuentro.

El impacto dejó damnificados directos (entre ellos Joanne Peters y Aaron Rose), lo que en su momento derivó en una severa intervención policial. Lejos de quedar en una simple anécdota de estadio, la Fiscalía decidió ponerle todo el peso de la ley al aficionado, imputándole formalmente un cargo de agresión ocasionando lesiones corporales reales (ABH) y dos cargos de agresión por golpes. ¡Sí, un tribunal penal procesando un festejo de gol!

Durante el juicio en el Ipswich Crown Court, el proceso rozó lo absurdo. Ryan, visiblemente quebrado y entre lágrimas ante el estrado, defendió lo indefendible: insistió en que su cuerpo actuó por cuenta propia, poseído por el éxtasis colectivo del momento histórico que vivía su club.

Para sorpresa de propios y extraños, el jurado evaluó la dinámica de los hechos y concluyó lo que las gradas ya sabían: no hubo premeditación ni intención maliciosa, sino un desborde emocional incontrolable. El veredicto final declaró al hincha no culpable de todos los cargos, sentando un precedente legal insólito: la locura futbolera puede considerarse oficialmente un fenómeno físico inmanejable.

Las redes sociales, por supuesto, no tardaron en explotar con memes, aplausos y reacciones divididas ante semejante absolución. Queda claro que, a partir de ahora, celebrar un gol con el alma (y con medio cuerpo volando por los aires) tiene el sello de aprobación de los tribunales. ¡Una verdadera joya para los anales del fútbol moderno!

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