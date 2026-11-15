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Inglaterra vence 3-2 a España y acaba con su racha de 43 partidos sin perder
Inglaterra derrotó este domingo 15 de noviembre de 2026 a España por 3-2 en el estadio Metropolitano de Madrid, en el cierre de la fase de grupos de la UEFA Nations League. Con el triunfo, los ingleses se quedaron con el primer lugar del grupo A3 y avanzan a cuartos de final como líderes, mientras que la selección española, vigente campeona del mundo, terminó en segundo lugar.
El partido comenzó con dominio inglés. Harry Kane abrió el marcador de penal en el minuto 45. En el segundo tiempo, Ezri Konsa (53’) y Ben White (57’) ampliaron la ventaja hasta el 0-3. España reaccionó tras la expulsión de Elliot Anderson por una falta sobre Lamine Yamal, que además generó un penal. Mikel Oyarzabal lo convirtió al 65’ y Nico Williams acercó a los locales al 2-3 en el minuto 75, en una contra asistida por Yamal. Pese a jugar con superioridad numérica en el tramo final y a generar varias ocasiones, los españoles no lograron el empate. James Trafford realizó paradas clave para sostener el resultado.
La derrota pone fin a una racha histórica de 43 partidos consecutivos sin perder de España, la más larga de una selección europea en competiciones oficiales según datos de Opta. El último revés de la Roja se había registrado en marzo de 2024 ante Colombia. En este mismo grupo, España había vencido 3-2 a Inglaterra en Wembley en septiembre, pero esta vez no pudo mantener la hegemonía. El encuentro se disputó con alta intensidad, con posesión favorable a España (alrededor del 64 %), pero mayor efectividad inglesa en los momentos clave.
El resultado confirma el buen momento de Inglaterra bajo Thomas Tuchel y deja a la selección de Luis de la Fuente con la necesidad de reponerse de cara a los cuartos de final de la Nations League. La racha de invicto de España había sido uno de los registros más destacados del fútbol internacional reciente, construida a base de victorias y empates que incluyeron la Eurocopa 2024 y el Mundial de 2026.
Internacionales -deportes
¡Ronaldinho vuelve a las canchas! Juega 45 minutos con el Ravenna y participa en la victoria tras 11 años de retiro
El legendario futbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho volvió a disputar un partido oficial este domingo 15 de noviembre, después de más de 11 años alejado de las canchas. A sus 46 años, el exjugador del FC Barcelona y AC Milan vistió la camiseta del Ravenna, equipo de la tercera división italiana, en el derbi frente al Forlì, donde disputó 45 minutos y contribuyó en la jugada que permitió abrir el marcador. El encuentro terminó con victoria de 2-0 para el conjunto italiano.
El regreso del campeón del mundo con Brasil en 2002 generó una gran expectativa entre los aficionados, quienes llenaron el estadio Bruno Benelli. Debido a la demanda de entradas, fue necesario habilitar 1,800 localidades adicionales, elevando la capacidad del recinto hasta los 6,500 espectadores. Ronaldinho saltó al terreno de juego con el tradicional número 10 y una indumentaria especialmente diseñada para la ocasión, en blanco y dorado, con referencias a los mosaicos bizantinos característicos de la ciudad de Rávena.
Durante el encuentro, el brasileño mostró algunos destellos de su calidad técnica y participó en la acción que terminó con el primer tanto del Ravenna. Al minuto 36, Ronaldinho entregó un pase a Lorenzo Lonardi, quien asistió a Giulio Donati para marcar el 1-0. Al finalizar la primera mitad, el astro abandonó el terreno de juego entre aplausos y una ovación de los aficionados. Posteriormente, Simone Rabbi anotó el segundo gol al minuto 58 para sellar el triunfo de su equipo.
Aunque Ronaldinho anunció oficialmente su retiro en 2018, su último partido profesional había sido con el Fluminense de Brasil en septiembre de 2015. Su incorporación al Ravenna fue anunciada en junio de 2026 y también contempla su participación como accionista del club. Tras su regreso, el brasileño dejó abierta la posibilidad de volver a jugar si el presidente de la institución lo convoca. Durante su carrera conquistó el Mundial de 2002, el Balón de Oro de 2005 y la Liga de Campeones de 2006 con el Barcelona, consolidándose como uno de los futbolistas más reconocidos de su generación.
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Chepito Guevara evoluciona favorablemente tras sufrir un trauma craneoencefálico durante el FAS-Alianza
El futbolista José «Chepito» Guevara, lateral derecho de Club Deportivo FAS, presenta una evolución favorable luego de sufrir un trauma craneoencefálico leve durante el encuentro frente a Alianza FC, disputado la noche del sábado en el estadio Cuscatlán. El conjunto santaneco informó este domingo 15 de noviembre que el jugador se encuentra estable, consciente y orientado, aunque permanece bajo observación médica.
El incidente ocurrió al minuto 57 del compromiso, cuando Guevara intentó interceptar un centro enviado por Juan Carlos Portillo, pero recibió un fuerte impacto del balón en el rostro. Tras el golpe, el futbolista quedó tendido sobre el terreno de juego, no reaccionó inicialmente y presentó un episodio convulsivo, por lo que fue atendido de emergencia y trasladado a un centro asistencial. La situación generó preocupación entre los jugadores de ambos equipos y los aficionados presentes en el estadio.
A través de sus canales oficiales, FAS comunicó que el defensor sería evaluado por el área de neurocirugía para determinar su evolución y establecer si reúne las condiciones necesarias para recibir el alta médica. Esta valoración será clave para que los especialistas determinen los siguientes pasos de su recuperación. Hasta el momento, el club no ha confirmado una fecha para su regreso a los entrenamientos ni a la competencia oficial.
La noticia sobre su evolución ha generado muestras de solidaridad hacia el jugador, tanto de sus compañeros como de integrantes de otros equipos del fútbol salvadoreño. Alianza FC también expresó públicamente su respaldo y le deseó una pronta recuperación. Mientras continúa bajo supervisión médica, la afición tigrilla permanece pendiente de la evolución de «Chepito», a la espera de nuevas actualizaciones sobre su estado de salud.
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¡Vergonzoso! Aficionados de Alianza y FAS protagonizan pelea tras partido en el Cuscatlán
Una nueva escena de violencia empañó el fútbol salvadoreño luego de que aficionados de Alianza y FAS protagonizaran una pelea en las cercanías del estadio Cuscatlán, tras finalizar el encuentro entre ambos equipos.
El altercado ocurrió en una gasolinera de la zona, donde al menos 10 personas participaron en un intercambio de golpes e insultos, generando preocupación por el comportamiento de algunos seguidores.
La trifulca se registró después del empate 1-1 entre albos y tigrillos, correspondiente al torneo Apertura 2026, en un encuentro que transcurrió sin mayores enfrentamientos entre los futbolistas.
El incidente ha generado cuestionamientos sobre la violencia entre aficionados. Hasta el momento, no se ha confirmado la captura de los involucrados ni se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas.
🚨 DISTURBIOS ENTRE HINCHAS DE FAS Y ALIANZA FUERA DEL CUSCATLÁN
Lo que empezó como un partido de fútbol terminó en altercados. La noche de ayer se reportaron enfrentamientos entre aficionados de ambos equipos en una gasolinera cercana al estadio.
⚽ El fútbol debe unir, no dividir.
📍 Los hechos ocurrieron fuera del recinto deportivo.
🔎 Hasta el momento no hay confirmación oficial de lesionados o detenidos.
¿Hasta cuándo la violencia manchará el deporte nacional?
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— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 15, 2026