Dolor para Lionel Scaloni: muere su madre, Eulalia Marzetti, y la AFA expresa su apoyo

Una respuesta de Kylian Mbappé sobre su meme favorito terminó provocando consecuencias para el fútbol español en China. La televisión estatal CCTV suspendió las retransmisiones de LaLiga y retiró anuncios protagonizados por el delantero del Real Madrid, mientras varias empresas anunciaron el fin de sus acuerdos comerciales con el futbolista.

La controversia surgió durante una entrevista en el programa The Bridge, cuando el francés recordó un montaje que superpone su rostro al de Mao Zedong, fundador de la República Popular China. “Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino”, comentó. También explicó que compartía ese contenido con sus amigos, lo que generó críticas al difundirse el video.

La reacción alcanzó a patrocinadores como Dongpeng Beverage, Mengniu y Milkground, que anunciaron la ruptura de sus vínculos con el jugador. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, advirtió que las expresiones que hieran los sentimientos del pueblo chino encontrarán rechazo social. La medida televisiva afecta a las emisiones de CCTV; los encuentros de LaLiga continúan en su calendario deportivo.

Este martes 27 de octubre, Mbappé pidió disculpas públicas, reconoció que su comentario fue desacertado y expresó respeto por el pueblo chino y su historia. LaLiga también se disculpó y aclaró que las declaraciones fueron realizadas a título personal. Su presidente, Javier Tebas, aseguró que la organización trabaja con sus socios en China para abordar una controversia que ya tiene repercusiones comerciales y televisivas.

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