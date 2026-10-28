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Dolor para Lionel Scaloni: muere su madre, Eulalia Marzetti, y la AFA expresa su apoyo
Eulalia Marzetti, madre del entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, falleció a los 74 años en Pujato, provincia de Santa Fe. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó públicamente la noticia este miércoles 28 de octubre y expresó sus condolencias al técnico campeón del mundo y a su familia.
En un mensaje difundido por la cuenta oficial del seleccionado, la institución transmitió su acompañamiento en nombre de su presidente, Claudio Tapia, y de toda la entidad. Tapia también publicó una despedida personal en la que manifestó su cariño y respaldo al entrenador ante la pérdida.
Marzetti, conocida como “Lali”, vivía en Pujato, localidad natal de Scaloni, y había trabajado como jueza de paz municipal. Era madre de Lionel, Mauro y Corina. Su fallecimiento ocurrió después de un prolongado período de problemas de salud, sobre los que el entrenador había hablado públicamente.
El vínculo con su madre estuvo presente en algunos de los momentos más importantes de su carrera. Tras conquistar la Copa América de 2021, Scaloni le dedicó el título mientras ella atravesaba una situación delicada de salud. Después de ganar el Mundial de Qatar 2022, volvió a agradecer a sus padres por enseñarle a perseverar y seguir adelante.
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¿Rodri frenó a Lamine Yamal? La explicación detrás de su tercer puesto en el Balón de Oro
Lamine Yamal terminó tercero en el Balón de Oro 2026, por detrás del ganador Harry Kane y de Kylian Mbappé. Tras la ceremonia, Vincent Garcia, redactor jefe de France Football, apuntó a un factor que habría perjudicado al atacante: la distribución del apoyo entre varios integrantes de la selección española, especialmente Rodri.
Según Garcia, el éxito colectivo de España como campeona del mundo dificultó que los votantes destacaran a un solo futbolista. “Creo que Rodri le ha restado votos a Lamine Yamal en esta votación”, explicó. Se trata de su interpretación del resultado, sin que ello demuestre que Yamal habría ganado de no competir con el centrocampista.
El reglamento permite que cada periodista del jurado seleccione a diez jugadores de una lista de 30 candidatos. Por tanto, votar por Rodri no impedía incluir también a Yamal: cada posición otorgaba una puntuación diferente y el premio correspondía a quien acumulara más puntos. Los criterios priorizan el rendimiento individual, seguido de los logros colectivos y el juego limpio.
La disputa por el primer lugar, de acuerdo con Garcia, estuvo especialmente ajustada entre Kane y Mbappé, con una diferencia inferior a los 41 puntos que separaron a Rodri de Vinícius Júnior en 2024. Ese contexto sitúa el debate más allá de una supuesta responsabilidad de Rodri: el tercer puesto de Yamal fue resultado de la valoración conjunta del jurado sobre todos los candidatos.
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Otro golpe al Barcelona tras el Clásico: Xavi Espart estará siete semanas fuera por lesión
El Barcelona perdió el Clásico y también a una de sus alternativas en defensa. Xavi Espart estará aproximadamente siete semanas de baja por una lesión en el tobillo derecho sufrida durante la derrota por 1-2 ante el Real Madrid, disputada el domingo 25 de octubre en el Camp Nou.
Las pruebas médicas realizadas el lunes confirmaron una lesión en la sindesmosis del tobillo derecho, según informó el club. El canterano tuvo que abandonar el encuentro después de una acción con Aurélien Tchouaméni y fue sustituido por Alejandro Balde antes de finalizar la primera mitad.
Su ausencia complica las decisiones de Hansi Flick, que ya afrontó el duelo sin Jules Koundé, Eric García y Andreas Christensen. Espart había ganado protagonismo esta temporada y su lesión reduce todavía más las opciones para cubrir los laterales durante las próximas jornadas.
El plazo anunciado apunta a una posible recuperación hacia mediados de diciembre, siempre que su evolución sea favorable; el Barcelona no ha fijado una fecha definitiva de regreso. Mientras tanto, el cuerpo técnico deberá reorganizar la defensa para afrontar los compromisos de LaLiga y la Champions League.
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Un meme de Mbappé desata polémica en China: CCTV suspende emisiones de LaLiga y marcas rompen contratos
Una respuesta de Kylian Mbappé sobre su meme favorito terminó provocando consecuencias para el fútbol español en China. La televisión estatal CCTV suspendió las retransmisiones de LaLiga y retiró anuncios protagonizados por el delantero del Real Madrid, mientras varias empresas anunciaron el fin de sus acuerdos comerciales con el futbolista.
La controversia surgió durante una entrevista en el programa The Bridge, cuando el francés recordó un montaje que superpone su rostro al de Mao Zedong, fundador de la República Popular China. “Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino”, comentó. También explicó que compartía ese contenido con sus amigos, lo que generó críticas al difundirse el video.
La reacción alcanzó a patrocinadores como Dongpeng Beverage, Mengniu y Milkground, que anunciaron la ruptura de sus vínculos con el jugador. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, advirtió que las expresiones que hieran los sentimientos del pueblo chino encontrarán rechazo social. La medida televisiva afecta a las emisiones de CCTV; los encuentros de LaLiga continúan en su calendario deportivo.
Este martes 27 de octubre, Mbappé pidió disculpas públicas, reconoció que su comentario fue desacertado y expresó respeto por el pueblo chino y su historia. LaLiga también se disculpó y aclaró que las declaraciones fueron realizadas a título personal. Su presidente, Javier Tebas, aseguró que la organización trabaja con sus socios en China para abordar una controversia que ya tiene repercusiones comerciales y televisivas.