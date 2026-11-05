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Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de Portugal tras 23 años: «Llegó el día de devolver la camiseta siete»
Cristiano Ronaldo anunció este jueves 5 de noviembre su despedida de la selección de Portugal, poniendo fin a una trayectoria internacional de 23 años. El delantero de 41 años comunicó su decisión mediante un video en redes sociales, en el que agradeció a sus compañeros, entrenadores, familiares y aficionados por acompañarlo durante su carrera con el combinado nacional.
«Llegó el día de devolver la camiseta siete», expresó el capitán portugués en su mensaje. Ronaldo describió la decisión como un momento difícil, marcado tanto por la razón como por los sentimientos, y recordó el orgullo de representar a su país. Su anuncio corresponde al cierre de su etapa internacional, mientras continúa su carrera de clubes en el Al-Nassr.
CR7 llega a esta despedida con 146 goles en 234 partidos, cifras que lo sitúan como máximo goleador del fútbol masculino de selecciones y referente histórico de Portugal. Su palmarés incluye la Eurocopa de 2016 y las Ligas de Naciones de 2019 y 2025. Además, participó en seis Mundiales, una muestra de su permanencia en la élite durante más de dos décadas.
La Federación Portuguesa de Fútbol expresó su agradecimiento al jugador y manifestó su intención de organizar un homenaje para que los aficionados celebren su trayectoria. Portugal tiene programados sus próximos encuentros ante Dinamarca, el 14 de noviembre en Braga, y Gales, el 17 en Cardiff; su eventual participación dependerá de la convocatoria que anuncie el seleccionador Jorge Jesús.
#CR7 dice adiós a la selección! Hoy se apagó una luz que iluminó el fútbol durante más de 20 años. 😢
Cristiano Ronaldo anunció su retiro definitivo de la Selección de Portugal. A sus 41 años, el mejor del mundo deja la camiseta 7 de su país con un mensaje que te parte el alma.
No es solo un jugador que se va.
Es el niño de Madeira que soñó en grande y lo consiguió todo.
Es el que nos enseñó que con trabajo, disciplina y fe se puede llegar más lejos de lo que nadie imagina.
Es el que hizo llorar de alegría a todo un país en 2016.
Es el que siempre volvió más fuerte.
Es CR7. Es Cristiano. Es historia viva.
Gracias por cada gol, cada celebración, cada “Siiiíí”, cada sacrificio y por hacernos sentir que todo es posible.
La leyenda no se retira… solo cambia de cancha. 🐐❤️
¿Cuál es el momento de Cristiano que más te marcó?
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— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 5, 2026
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Pelea campal en Brasil deja 53 expulsados en partido sub-20: aún no es récord Guinness oficial
Una pelea campal entre Uberlândia y Mamoré terminó con 53 expulsados, según el recuento actualizado del informe arbitral. El encuentro, disputado el domingo 1 de noviembre en el estadio Parque do Sabiá, correspondía a las semifinales de la Segunda División del Campeonato Mineiro Sub-20 y finalizó con victoria del Mamoré por 3-1.
La cifra incluye a 43 futbolistas, ocho integrantes de los cuerpos técnicos y dos dirigentes del Uberlândia. Inicialmente se divulgaron 51 expulsiones, pero los registros correspondientes a los dirigentes Willer Silva y André Luiz Nascimento elevaron el total a 53.
Según el acta del árbitro Fernando Patrick Modesto, el enfrentamiento estalló durante la celebración del tercer gol del Mamoré, después de gestos provocadores y ofensas dirigidos hacia el banquillo rival. La situación derivó en golpes, patadas y lanzamiento de objetos. El juez también denunció amenazas de dirigentes del equipo local.
Aunque la cifra supera las 36 expulsiones del partido entre Atlético Claypole y Victoriano Arenas, disputado en Argentina en 2011, no se ha confirmado su reconocimiento oficial por Guinness World Records. Además, el balance brasileño incluye personal técnico y dirigentes, una distinción necesaria al compararlo con registros de futbolistas expulsados.
⚽ ¡Récord Guinness insólito en Brasil!
🇧🇷 Un partido sub-20 terminó con 51 tarjetas rojas, 43 para futbolistas y 8 del cuerpo técnico tras una campal de 40 minutos con sillas, camillas y la policía interviniendo. https://t.co/Zed4APLGQc
— Alberto Rueda (@AlbertoRuedaE) November 4, 2026
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Deb Haaland hace historia: será la primera mujer indígena en gobernar un estado de EE. UU.
La demócrata Deb Haaland ganó las elecciones para gobernadora de Nuevo México celebradas el martes 3 de noviembre y se convirtió en la primera mujer indígena elegida para dirigir un estado de Estados Unidos. La exsecretaria del Interior derrotó al republicano Gregg Hull, quien fue alcalde de Rio Rancho.
Haaland pertenece a Laguna Pueblo, una comunidad indígena de Nuevo México, y su victoria suma un nuevo hito a su trayectoria política. En 2018 fue elegida a la Cámara de Representantes junto con Sharice Davids, convirtiéndose ambas en las primeras mujeres indígenas en llegar al Congreso estadounidense.
En 2021 asumió como secretaria del Interior durante la administración de Joe Biden y se convirtió en la primera persona indígena en ocupar una secretaría del gabinete presidencial. Desde ese departamento tuvo responsabilidades sobre tierras públicas, recursos naturales y asuntos relacionados con las naciones tribales.
Tras su triunfo, Haaland celebró ante simpatizantes reunidos en el Route 66 Casino Hotel, al oeste de Albuquerque, un establecimiento propiedad de Laguna Pueblo. Su elección amplía la representación indígena en los gobiernos estatales; asumirá el cargo en 2027, una vez concluido el mandato de la actual administración.
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Messi domina la venta de camisetas de la MLS por cuarto año consecutivo: así quedó el top 10
Lionel Messi volvió a encabezar la clasificación de camisetas más vendidas de la Major League Soccer por cuarta temporada consecutiva. El capitán del Inter Miami mantiene el primer puesto desde su llegada en julio de 2023, incluida aquella primera campaña parcial, según el ranking divulgado por la liga el 3 de noviembre.
La clasificación corresponde a las ventas de camisetas adidas de la MLS realizadas en MLSstore.com entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2026. Detrás del argentino se ubicaron Son Heung-min, del LAFC, y Thomas Müller, de Vancouver Whitecaps. El listado refleja las compras en esa plataforma y no representa la totalidad de las ventas mundiales.
Robert Lewandowski, del Chicago Fire, ocupó el cuarto lugar y Antoine Griezmann, del Orlando City, completó los cinco primeros. Ambos ingresaron al grupo de líderes tras incorporarse durante el verano. El delantero polaco, además, tuvo la camiseta más vendida desde su llegada en junio, aunque Messi conservó el liderato del acumulado anual.
Inter Miami fue el club con mayor presencia entre los diez primeros gracias a Messi, Luis Suárez, octavo, y Rodrigo De Paul, décimo. Completaron la clasificación Cavan Sullivan, del Philadelphia Union, en sexto lugar; Denis Bouanga, del LAFC, en séptimo; y Hany Mukhtar, de Nashville SC, en noveno. LAFC colocó dos futbolistas en el listado.