CD Tenerife se compromete a apoyar a la hija de Jesús de Miguel hasta que cumpla 18 años

El informe preliminar de la autopsia de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, apunta a un «traumatismo torácico de carácter accidental» como causa compatible con su muerte, según la información conocida sobre las diligencias. Los resultados todavía deben completarse con pruebas adicionales y no constituyen una conclusión forense definitiva.

El examen fue realizado por especialistas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife. El juzgado encargado del caso recibió el documento el miércoles 4 de noviembre y autorizó el traslado de los restos a la Península. Su contenido íntegro permanece reservado para proteger la intimidad del futbolista y su familia.

De Miguel, de 30 años, falleció el martes 3 de noviembre en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, donde ingresó después del choque sufrido con Jesús Owono, portero del Andorra, durante el partido disputado el lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Tras el impacto, recibió asistencia sobre el césped antes de ser trasladado al centro hospitalario.

La investigación continúa para reconstruir tanto la acción del encuentro como la atención sanitaria y el traslado del jugador. Quedan pendientes análisis complementarios y la incorporación de documentación médica. La apertura de estas diligencias no acredita por sí misma una negligencia ni establece responsabilidades penales.

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