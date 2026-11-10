Internacionales -deportes
Barcelona y Brasil pactan dosificar a Raphinha para evitar nuevas lesiones
El Barcelona y la selección de Brasil habrían acordado administrar los minutos de Raphinha durante los amistosos de noviembre, según reportes de la prensa deportiva. La coordinación busca reducir el riesgo de una nueva lesión y permitir que el atacante continúe su recuperación física.
El futbolista fue convocado por Carlo Ancelotti para enfrentar a Japón y Singapur los días 14 y 17 de noviembre, respectivamente. Ambos encuentros se disputarán en el Estadio Nacional de Singapur, donde el cuerpo técnico brasileño deberá gestionar su participación.
La preocupación del conjunto azulgrana responde a los problemas musculares que el delantero ha presentado durante sus compromisos internacionales. Entre los antecedentes figura un edema en la parte posterior del muslo derecho que obligó a interrumpir su participación con Brasil y regresar a Barcelona para recuperarse.
Raphinha también reconoció recientemente que había conversado con Ancelotti sobre la necesidad de dosificar sus actuaciones, pues todavía no se encontraba al cien por ciento. Los reportes sobre el acuerdo no detallan una cantidad concreta de minutos para cada encuentro.
Internacionales -deportes
CD Tenerife se compromete a apoyar a la hija de Jesús de Miguel hasta que cumpla 18 años
El CD Tenerife se comprometió a brindar apoyo económico y acompañamiento a la hija de Jesús de Miguel hasta que cumpla 18 años, según el reporte sobre el homenaje al futbolista. La niña tiene un año y el respaldo también se extenderá a su familia.
El gesto se dio a conocer tras el fallecimiento del jugador durante un encuentro frente al FC Andorra, correspondiente a la Segunda División de España, de acuerdo con el reporte.
Rayco García, máximo accionista del Tenerife, reafirmó el compromiso en un encuentro con los familiares del futbolista. Al referirse a la niña, aseguró que «no le va a faltar nunca de nada».
El homenaje se realizó en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Allí, el capitán del equipo, Enric Gallego, destacó la importancia de que la hija del jugador conozca la historia de su padre y el vínculo que tuvo con el club.
Internacionales -deportes
Boca Juniors se consagra campeón y alcanza su estrella 75 tras vencer a Defensa y Justicia
El Boca Juniors logró este sábado coronarse campeón en la Tabla Anual 2026 y alcanzó su estrella 75 en su historia, tras imponerse por la mínima (1-0) ante Defensa y Justicia en La Bombonera, según informó El Blog.
De acuerdo con el reporte periodístico, el tanto de la victoria que le dio el título al conjunto xeneize fue anotado por Eder Valencia.
Nuevo formato y desglose histórico
Este título se origina bajo el nuevo formato instaurado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el cual reúne los puntos obtenidos en las fases regulares de los torneos Apertura y Clausura para coronar a su ganador como campeón de Liga.
Con este nuevo campeonato, el club suma su palmarés oficial de la siguiente manera:
36 copas de Primera División.
17 copas nacionales.
22 títulos internacionales (que incluyen 6 Copas Libertadores, 3 Copas Intercontinentales o Mundiales, entre otros torneos continentales).
Internacionales -deportes
Harry Kane seguirá en el Bayern hasta 2029: el Balón de Oro renueva su apuesta por Múnich
El Bayern Múnich anunció la renovación de Harry Kane hasta el 30 de junio de 2029. El delantero inglés, recientemente reconocido con el Balón de Oro, amplió por dos temporadas su contrato y continuará como una de las principales figuras del proyecto deportivo del club alemán.
Desde su llegada en el verano de 2023, el capitán de Inglaterra acumula 156 goles y 40 asistencias en 161 partidos oficiales. Su rendimiento lo ha convertido en una pieza decisiva del ataque bávaro y en el máximo goleador de la Bundesliga en cada una de sus temporadas con el equipo.
Kane explicó que su decisión responde al vínculo que ha construido con el club, la afición y la ciudad, donde su familia se siente a gusto. También destacó el trabajo del entrenador Vincent Kompany y expresó su intención de seguir conquistando títulos con el Bayern.
Durante su etapa en Múnich, el atacante ha ganado dos Bundesligas, una Copa de Alemania y dos Supercopas alemanas. El director general deportivo, Max Eberl, destacó que su continuidad brinda estabilidad para planificar el futuro del plantel y mantiene al goleador como una figura central del equipo.