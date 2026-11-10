Barcelona y Brasil pactan dosificar a Raphinha para evitar nuevas lesiones

El Bayern Múnich anunció la renovación de Harry Kane hasta el 30 de junio de 2029. El delantero inglés, recientemente reconocido con el Balón de Oro, amplió por dos temporadas su contrato y continuará como una de las principales figuras del proyecto deportivo del club alemán.

Desde su llegada en el verano de 2023, el capitán de Inglaterra acumula 156 goles y 40 asistencias en 161 partidos oficiales. Su rendimiento lo ha convertido en una pieza decisiva del ataque bávaro y en el máximo goleador de la Bundesliga en cada una de sus temporadas con el equipo.

Kane explicó que su decisión responde al vínculo que ha construido con el club, la afición y la ciudad, donde su familia se siente a gusto. También destacó el trabajo del entrenador Vincent Kompany y expresó su intención de seguir conquistando títulos con el Bayern.

Durante su etapa en Múnich, el atacante ha ganado dos Bundesligas, una Copa de Alemania y dos Supercopas alemanas. El director general deportivo, Max Eberl, destacó que su continuidad brinda estabilidad para planificar el futuro del plantel y mantiene al goleador como una figura central del equipo.

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