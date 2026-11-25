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Barcelona golea 4-1 al Sabah en la Champions League con doblete de Anthony Gordon
El FC Barcelona venció 4-1 al Sabah FK este miércoles 25 de noviembre en el Estadio Olímpico de Bakú, Azerbaiyán. El equipo de Hansi Flick consiguió su cuarta victoria en cinco jornadas de la fase de liga de la Champions League.
Anthony Gordon abrió el marcador al minuto 31 al aprovechar un rechace del portero Stas Pokatilov. El delantero inglés volvió a marcar al 51 y Karim Adeyemi amplió la ventaja cuatro minutos después, tras un centro de Alejandro Balde.
Gabriel Jesus anotó el cuarto gol azulgrana al minuto 60 y Joy-Lance Mickels descontó para el Sabah al 63. Flick rotó su alineación y dejó a Raphinha en el banquillo de inicio. El brasileño ingresó en el segundo tiempo para sustituir a Gordon.
Con el triunfo, el Barcelona llegó a 12 puntos en la fase de liga. Su próximo compromiso europeo será el 8 de diciembre, cuando reciba al Manchester City.
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Barcelona firma una remontada de tres goles en diez minutos frente al Villarreal en el Spotify Camp Nou
El FC Barcelona protagonizó una reacción en la segunda mitad para darle la vuelta al marcador ante el Villarreal en el Spotify Camp Nou, firmando tres anotaciones en un lapso de diez minutos en un compromiso correspondiente a LaLiga disputado este 22 de noviembre.
El conjunto visitante tomó ventaja temprana en el marcador con los tantos de Tajon Buchanan (5’) y Tany Oluwaseyi (7’), complicando el panorama azulgrana en los primeros compases del encuentro.
Tras el descanso, el cuadro local elevó su ritmo y dio vuelta a la historia en una ráfaga ofensiva: Gerard Martín descontó al minuto 57’, Fermín López igualó las acciones al 61’ y Pau Navarro concretó la remontada al 67’. En el plano individual, Lamine Yamal repuso su nivel en el complemento tras errar un lanzamiento desde el punto penal, mientras que Pedri aportó una asistencia clave bajo el respaldo de la afición en las gradas.
Con este triunfo, el Barcelona sostiene una ventaja de tres puntos en lo más alto de la clasificación y alcanza los 51 goles convertidos en 13 partidos disputados en el torneo.
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¡Vuelve LaLiga! Real Madrid jugará el sábado y Barcelona buscará los tres puntos el domingo
La emoción del fútbol español regresa este fin de semana con la disputa de una nueva jornada de LaLiga 2026-2027, luego del parón por los compromisos internacionales. Los aficionados podrán volver a disfrutar de sus equipos favoritos, con Real Madrid y Barcelona como protagonistas de dos de los encuentros más esperados de la fecha.
El primero en saltar al terreno de juego será el Real Madrid, que recibirá al Celta de Vigo este sábado 21 de noviembre, a las 2:00 de la tarde, hora de El Salvador, en el estadio Santiago Bernabéu. El conjunto merengue buscará sumar tres puntos importantes para mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la clasificación.
Por su parte, el Barcelona jugará el domingo 22 de noviembre a las 7:00 de la mañana, hora salvadoreña, cuando reciba al Villarreal en el Spotify Camp Nou. Los dirigidos por Hansi Flick intentarán aprovechar su condición de local para continuar sumando en la competición española.
La jornada también tendrá otros encuentros atractivos, entre ellos el derbi sevillano entre Sevilla y Real Betis, programado para el sábado. Los seguidores del fútbol español tendrán así un fin de semana cargado de emociones, con dos de los clubes más populares del mundo nuevamente en acción.
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¡Conmoción en Argentina! Joven futbolista muere tras recibir fuerte pelotazo en la cabeza durante un partido
El fútbol argentino está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Abel Gamarra Núñez, un joven futbolista del FC Ezeiza que perdió la vida luego de recibir un fuerte pelotazo en la cabeza durante un encuentro de categorías juveniles.
El trágico incidente ocurrió durante un partido entre FC Ezeiza y Deportivo Muñiz, cuando el balón impactó violentamente contra la cabeza del jugador, provocando que cayera inconsciente sobre el terreno de juego.
El futbolista recibió atención médica inmediata y fue trasladado a un hospital, donde tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica debido a la gravedad de sus lesiones. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció el domingo 15 de noviembre.
La noticia provocó numerosas muestras de solidaridad en el fútbol argentino. Tanto FC Ezeiza como Nueva Estrella, equipo donde también jugaba futsal, expresaron su profundo pesar y acompañaron a la familia del joven en este difícil momento.