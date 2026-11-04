Barcelona frena al Aston Villa y PSG aplasta al Villarreal: todos los resultados de la Champions de hoy

El delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel Alameda, de 30 años, falleció este martes 3 de noviembre en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde permanecía ingresado en cuidados intensivos. El club confirmó su muerte después del grave incidente que sufrió el lunes durante el encuentro de Segunda División frente al FC Andorra.

🖤 EL FÚTBOL LLORA A JESÚS DE MIGUEL El delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel Alameda (30 años), ha fallecido este martes 3 de noviembre a las 8:00 horas en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Un trágico final tras el violento choque que sufrió anoche en el Heliodoro Rodríguez López. En el minuto 97, con el partido empatado 2-2 frente al FC Andorra, el portero Jesús Owono salió casi hasta el círculo central y le impactó con la rodilla en el pecho mientras De Miguel iniciaba un contragolpe. El delantero quedó inconsciente, sufrió una parada cardiorrespiratoria y fue evacuado de urgencia. El árbitro expulsó a Owono con roja directa y suspendió el encuentro. El CD Tenerife lo comunicó con un mensaje desgarrador: “Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad… No hay palabras de consuelo. Estamos junto a su desolada familia y a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia solicita máximo respeto a su privacidad.” De Miguel, madrileño conocido como Demi, era una pieza clave del Tenerife. Había cumplido el sueño de jugar en la isla, aportó goles decisivos en el ascenso y dejaba una trayectoria construida con esfuerzo y humildad. Era padre de una niña. Owono, por su parte, está devastado. Cerró sus redes sociales ante los insultos y quería disculparse en privado con la familia. El entorno del Andorra insiste en que no hubo intención de hacer daño: fue una acción que salió terriblemente mal. Hoy el fútbol se detiene. Un partido más se convirtió en la peor pesadilla. Descansa en paz, Jesús. 🖤🕊️ #DEPJesúsDeMiguel #Tenerife #Fútbol #Heliodoro — Diario Digital Cronio (@croniosv) November 3, 2026

La acción ocurrió en el tiempo añadido del partido, disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. De Miguel corría para disputar un balón largo cuando chocó con el guardameta visitante, Jesús Owono, quien había salido de su área para despejar. El delantero recibió un fuerte golpe en el pecho y sufrió una parada cardiorrespiratoria.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

Los servicios médicos lo atendieron sobre el césped antes de trasladarlo en ambulancia al hospital. El encuentro fue suspendido con empate 2-2 y Owono recibió una tarjeta roja directa. Aunque inicialmente se informó que el atacante estaba estable dentro de la gravedad, posteriormente el Tenerife comunicó un empeoramiento neurológico.

Momentos emotivos a la llegada de Dani Fernández, centrocampista del CD Tenerife, en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. https://t.co/a1v8K0IvSb — Deportes TVCanaria (@deportetvC) November 3, 2026

De Miguel había llegado al conjunto tinerfeño en el verano de 2025 procedente del Castellón. Su fallecimiento provocó mensajes de condolencias del Andorra y de clubes como Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. La familia agradeció las muestras de apoyo y pidió respeto a su privacidad.

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