La emoción del fútbol español regresa este fin de semana con la disputa de una nueva jornada de LaLiga 2026-2027, luego del parón por los compromisos internacionales. Los aficionados podrán volver a disfrutar de sus equipos favoritos, con Real Madrid y Barcelona como protagonistas de dos de los encuentros más esperados de la fecha.

El primero en saltar al terreno de juego será el Real Madrid, que recibirá al Celta de Vigo este sábado 21 de noviembre, a las 2:00 de la tarde, hora de El Salvador, en el estadio Santiago Bernabéu. El conjunto merengue buscará sumar tres puntos importantes para mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la clasificación.

Por su parte, el Barcelona jugará el domingo 22 de noviembre a las 7:00 de la mañana, hora salvadoreña, cuando reciba al Villarreal en el Spotify Camp Nou. Los dirigidos por Hansi Flick intentarán aprovechar su condición de local para continuar sumando en la competición española.

La jornada también tendrá otros encuentros atractivos, entre ellos el derbi sevillano entre Sevilla y Real Betis, programado para el sábado. Los seguidores del fútbol español tendrán así un fin de semana cargado de emociones, con dos de los clubes más populares del mundo nuevamente en acción.

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