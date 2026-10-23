Barcelona vs. Real Madrid: dónde ver gratis el Clásico en pantalla gigante en El Salvador

La Jornada 3 de la fase de liga de la Champions League 2026/27 dejó emociones fuertes este miércoles 21 de octubre, con la contundente victoria del Real Madrid y el vibrante empate entre Bayern Múnich y Arsenal como platos principales.

En el Santiago Bernabéu, el Real Madrid no tuvo piedad y goleó 4-1 al RB Leipzig para mantener su paso perfecto. Los merengues se impusieron con goles de Bernardo Silva (44′), Arda Güler (52′), Kylian Mbappé (83′) y Yan Diomande (87′). Leipzig descontó por medio de Tidiam Gomis (85′). Con este resultado, los de Mourinho llegan a 9 puntos y se colocan cuartos en la tabla general.

En el otro gran duelo del día, Bayern Múnich y Arsenal empataron 2-2 en el Allianz Arena en un partidazo. Eberechi Eze adelantó a los Gunners (25′), empató Alphonso Davies (35′), Harry Kane de penal puso el 2-1 para el Bayern (61′) y Declan Rice rescató el empate definitivo para el Arsenal al 82′. Con el punto, Arsenal llega a 7 unidades y Bayern a 5.

La jornada dejó sorpresas como la victoria del Como 4-1 sobre el Manchester United y la del LASK Linz 3-2 en casa del Sporting.

CUADRO DE MARCADORES FINALES – HOY MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE:

Aston Villa 3-1 Viking FK

Bayern Múnich 2-2 Arsenal

Club Brugge 3-0 Lens

Inter Milán 1-0 Shakhtar Donetsk

Real Betis 1-0 Feyenoord

Real Madrid 4-1 RB Leipzig

Sporting CP 2-3 LASK Linz

Como 1907 4-1 Manchester United

Lille 2-4 Galatasaray

Con estos resultados, PSG, Aston Villa, Liverpool y Real Madrid comandan la tabla con 9 puntos perfectos tras 3 jornadas.

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