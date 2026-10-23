Deportes
Barcelona vs. Real Madrid: dónde ver gratis el Clásico en pantalla gigante en El Salvador
Los aficionados del Barcelona y el Real Madrid podrán disfrutar del Clásico español en pantalla gigante y sin pagar entrada este domingo 25 de octubre. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció que transmitirá el encuentro en el cine al aire libre del parque público ubicado sobre el bulevar Monseñor Romero, en La Libertad.
La transmisión está anunciada para las 2:00 de la tarde, hora de El Salvador. El espacio recibirá tanto a salvadoreños como a turistas extranjeros que deseen seguir en vivo el enfrentamiento entre dos de los clubes más populares del fútbol español.
La actividad ofrece una alternativa para quienes buscan ver el partido fuera de casa y compartir la jornada con familiares o amigos. La pantalla gigante permitirá reunir en un mismo lugar a seguidores de ambos equipos, con acceso gratuito al evento.
El cine al aire libre también cuenta con una programación de películas que puede consultarse en la cartelera oficial del MOP. Para esta jornada, el atractivo será el duelo entre Barcelona y Real Madrid, que llevará la rivalidad de LaLiga a este espacio recreativo de La Libertad.
Deportes
María Elena Rodríguez conquista oro y plata para El Salvador en Panamericanos de Taekwondo
La salvadoreña María Elena Rodríguez logró dos podios en los XVII Juegos Panamericanos de Taekwondo ITF 2026, que se disputan en Barranquilla, Colombia. La atleta conquistó la medalla de oro en combate, categoría de 14-15 años, y sumó una presea de plata en formas, informó el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES).
El primer lugar en combate le permitió subir a lo más alto del podio de su categoría. Con este resultado, Rodríguez aseguró una medalla dorada para El Salvador en el certamen continental, cuya programación se desarrolla del 21 al 25 de octubre.
La taekwondista también destacó en la modalidad de formas, en la que obtuvo el segundo puesto. Su participación en ambas pruebas se tradujo en dos preseas distintas dentro de una misma competencia internacional.
Con el oro y la plata, Rodríguez aporta dos medallas al deporte salvadoreño mientras continúa el torneo en territorio colombiano. El reporte del INDES confirmó los resultados, aunque no detalló los nombres de sus rivales ni los marcadores de los enfrentamientos.
Internacionales -deportes
Real Madrid golea y Bayern y Arsenal empatan en partidazo: los resultados de la Champions de hoy
La Jornada 3 de la fase de liga de la Champions League 2026/27 dejó emociones fuertes este miércoles 21 de octubre, con la contundente victoria del Real Madrid y el vibrante empate entre Bayern Múnich y Arsenal como platos principales.
En el Santiago Bernabéu, el Real Madrid no tuvo piedad y goleó 4-1 al RB Leipzig para mantener su paso perfecto. Los merengues se impusieron con goles de Bernardo Silva (44′), Arda Güler (52′), Kylian Mbappé (83′) y Yan Diomande (87′). Leipzig descontó por medio de Tidiam Gomis (85′). Con este resultado, los de Mourinho llegan a 9 puntos y se colocan cuartos en la tabla general.
En el otro gran duelo del día, Bayern Múnich y Arsenal empataron 2-2 en el Allianz Arena en un partidazo. Eberechi Eze adelantó a los Gunners (25′), empató Alphonso Davies (35′), Harry Kane de penal puso el 2-1 para el Bayern (61′) y Declan Rice rescató el empate definitivo para el Arsenal al 82′. Con el punto, Arsenal llega a 7 unidades y Bayern a 5.
La jornada dejó sorpresas como la victoria del Como 4-1 sobre el Manchester United y la del LASK Linz 3-2 en casa del Sporting.
CUADRO DE MARCADORES FINALES – HOY MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE:
- Aston Villa 3-1 Viking FK
- Bayern Múnich 2-2 Arsenal
- Club Brugge 3-0 Lens
- Inter Milán 1-0 Shakhtar Donetsk
- Real Betis 1-0 Feyenoord
- Real Madrid 4-1 RB Leipzig
- Sporting CP 2-3 LASK Linz
- Como 1907 4-1 Manchester United
- Lille 2-4 Galatasaray
Con estos resultados, PSG, Aston Villa, Liverpool y Real Madrid comandan la tabla con 9 puntos perfectos tras 3 jornadas.
Deportes
El Sunzal vive la cuarta jornada del Mundial de Longboard 2026 rumbo a las finales
La playa El Sunzal, en La Libertad, recibió este martes 20 de octubre la cuarta jornada del Surf City El Salvador ISA World Longboard Championship 2026. El campeonato reúne a representantes de distintos países que compiten por los títulos mundiales en las categorías masculina y femenina.
La programación del día incluyó la tercera ronda del cuadro principal masculino, una instancia para quienes buscan mantenerse en la ruta hacia las medallas. La competencia continuará el miércoles 21 con rondas del cuadro principal y repechajes, según el calendario publicado por la Asociación Internacional de Surf (ISA).
El torneo tiene previstas sus finales para el jueves 22 de octubre. Para la quinta jornada, la organización anunció el reinicio de las competencias a las 7:00 de la mañana en El Sunzal, aunque advirtió que los horarios pueden modificarse de acuerdo con las condiciones y las decisiones técnicas.
Además de la actividad competitiva, la zona cuenta con una agenda complementaria de clases de surf, yoga, pilates y voleibol de playa. Estas actividades acompañan el desarrollo del campeonato y ofrecen opciones para quienes visitan la costa salvadoreña durante la semana del evento.