Seguridad ciudadana en Centroamérica, avances y desafíos, el caso de El Salvador

Rene Vásquez, candidato a diputado por el departamento de La Libertad bajo la bandera de Cambio Democrático, fue el invitado de esta mañana, en la entrevista de El Salvador Today de Diario Digital Conio.

Tras dar por iniciada la edición de este viernes, 18 de agosto; Vásquez comentó sobre el “histórico caminar del partido Cambio Democrático que busca resurgir en las elecciones 2024”.

En este contexto, aseguró: “es primera vez que yo tengo esta experiencia, y lo que me impulsa a mí ser parte en la política de nuestro país es demostrarle al pueblo salvadoreño que sí hay políticos diferentes”.

“Cabe señalar que una de las cosas que me me motiva es que he trabajado en territorio, y me he dado cuenta que hay mucha gente que necesita. Y necesita de los diputados, y para eso es que yo me he lanzado, para poder ayudar», destacó Rene Vásquez; quien agregó que quiere «ser un diputado de territorio, no de escritorio”.

Vásquez destacó durante la entrevista El Salvador Today, que la gente está aceptando a Cambio Democrático “de hecho, ahora está activado en los 14 departamentos”, aseguró.

Además, agregó que “al llegar a la Asamblea Legislativa es necesario la comunicación con todos los partidos, no importando banderas. Lo que importa, es poner leyes a favor del pueblo salvadoreño”.

